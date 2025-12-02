Chechu Bonelli habló de la separación de Darío Cvitanich y negó ser la causa de la ruptura

La ex esposa de Darío Cvitanich Chechu Bonelli volvió a enfrentar a la prensa en un contexto de tensión mediática y dejó varias definiciones sobre su separación del ex futbolista, los posteos de Ivana Figueras y las versiones que la señalan como responsable de la ruptura de su es pareja y la modelo.

Chechu Bonelli tras el conflicto con Cvitanich: “Fui dejada e hice terapia”

“Estoy sorprendida y cansada, necesito paz mental”, expresó y se disculpó por no bajarse del auto para no generar más tensión, según lo que se vio en Puro Show.

Además, aseguró que respeta el trabajo de los cronistas, pero advirtió: “No quiero seguir más hablando del tema”.

Al ser consultada por las publicaciones que hizo Figueras el fin de semana, supuestamente dirigidas a ella, Chechu fue contundente: “No me llegó nada. Yo lo único que quiero es ser feliz yo y que la otra persona también sea feliz. No quiero más quilombo de ninguna parte”.

Cuando le preguntaron si estaba al tanto de la separación, reiteró: “No, no tengo idea de nada, chicos”.

Además, Bonelli explicó por qué no quiere profundizar en su relación pasada ni en su vínculo con la familia de Cvitanich: “Cuando dije que fue un proceso de mierda, lo dije porque no encuentro otro sinónimo. Hoy que estoy bien y entera, hay cuestiones que no caen bien, entonces quiero mantener la mejor relación posible. No voy a hablar más de él ni de su familia”.

Luego, habló de las versiones que la responsabilizan por la ruptura, Bonelli fue tajante: “¿De qué me voy a sentir culpable? Fui dejada. La otra persona tomó una decisión. Me costó aceptarlo, lo acepté, lo trabajé, hice terapia. Tuve que venir hecha bosta a trabajar con las lágrimas en los ojos”.

Figueras había insinuado que una persona del entorno de Bonelli comentaba publicaciones a pedido suyo, pero la modelo lo negó sin vueltas: “Yo nunca obligué a nadie a comentar nada. Siempre fui muy correcta. Me parece entrar en un jueguito adolescente innecesario. Si alguien lo hizo, que se haga responsable, pero yo no obligué a nadie”.

A pesar del conflicto, Chechu destacó a su ex marido: “Cada uno es libre de volver a enamorarse. Yo jamás voy a hablar mal de él, jamás porque conmigo fue un excelente marido, sigue siendo un excelente padre y siempre lo fue”.

Finalmente, cerró: “Que no esté de acuerdo con un montón de cosas no me lleva a hablar mal de él. Nunca lo voy a hacer”.

