Darío Cvitanich cerró su conflicto con Chechu Bonelli tras un acuerdo millonario y se mostró con Ivana Figueiras

La conflictiva separación entre Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, que estalló a comienzos de 2025, parece haber llegado a su fin tras un acuerdo clave que trajo calma a la interna familiar.

Luego de semanas de tensión y versiones cruzadas, el exfutbolista tomó una decisión que le permitió cerrar el conflicto y retomar su vida sentimental sin sobresaltos.

La decisión de Darío Cvitanich que trajo calma tras su conflictiva separación de Chechu Bonelli

En las últimas horas, Cvitanich volvió a mostrarse públicamente con Ivana Figueiras, confirmando la reconciliación.

Cvitanich y Bonelli se separaron, se divorciaron y realizaron la división de bienes en tiempos récord, por lo que actualmente no mantienen deudas económicas entre ellos. Sin embargo, el vínculo continúa por sus dos hijas, lo que los llevó a alcanzar un acuerdo de largo plazo pensado para la estabilidad familiar.

Según reveló el periodista Santiago Sposato, el exfutbolista adquirió una propiedad valuada en aproximadamente un millón y medio de dólares en un barrio privado de Nordelta.

Ese inmueble quedará para Chechu Bonelli, quien tomará posesión de la vivienda en 2027, mientras tanto, Cvitanich reside en la casa que compartían como familia, la cual se encuentra actualmente a la venta.

“La firma de esta casa le trajo tranquilidad y le permitió a él volver a mostrarse con Ivana”, explicó Sposato. De esta manera, Bonelli se aseguró un hogar definitivo para sus hijas, ya que la propiedad actualmente se encuentra alquilada y estará disponible dentro de dos años.

Con este acuerdo cerrado, Cvitanich logró ponerle punto final al escándalo, ordenar su situación familiar y avanzar con su presente sentimental, mientras Chechu Bonelli garantiza estabilidad habitacional para el futuro de sus hijas.