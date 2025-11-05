Chechu Bonelli habló por primera vez sobre su separación: “Una mancha en mi historia”

Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se separaron tras 14 años juntos y tres hijas en común. Desde que salió a la luz la noticia, la modelo y conductora evitó dar declaraciones al respecto, pero seis meses después de la ruptura, ya se siente en condiciones de poder hablar públicamente sobre el tema.

Chechu Bonelli: “Fui dejada”

“Nunca pensé que nuestra separación iba a tener tanta trascendencia”, aseguró Bonelli en el streaming de MasterChef Celebrity, donde por primera vez dio detalles de su ruptura con el exfutbolista, que actualmente está en pareja con Ivana Figueiras.

“Yo traté siempre de llamarme al silencio. De hecho, hoy vi una frase que me encantó que dice: ‘El silencio a veces también es una respuesta’. Yo me llamé al silencio durante mucho tiempo. De hecho, debe ser la primera vez que hablo de todo esto”, explicó Chechu.

“Antes empezaba a hablar y ya me largaba a llorar. Y lo digo con orgullo, no tengo ningún problema. Lo tengo que seguir trabajando, pero siento que es una mancha en mi historia”, detalló.

A la modelo le pesaba mucho que sus padres hayan estado toda su vida juntos y que ella no pudiera seguir con ese ejemplo: “Vengo de una familia muy clean (limpia), en la que a mis papás los separó la muerte, básicamente. Y no es lo mismo – y lo cuento sin ningún problema – dejar que ser dejado o dejada. Yo fui dejada, durísimo».

Chechu Bonelli se sinceró sobre su separación: “El deporte me ayudó a salir adelante”

Unas horas antes de esta entrevista, Chechu había publicado un video en sus redes jugando al hockey y comentando cómo el deporte la había ayudado a estar mejor: “Este año el hockey me ayudó a estar menos triste en un momento muy duro de mi vida. Es increíble como el deporte y tus compañeras te llevan a lugares jamás imaginados. Gracias chicas por hacerme reír en cada entrenamiento y a vos DT (Gus) por el aguante y los consejos de padre. El deporte es pasión y la pasión a mí me encanta, hoy vuelvo a ser feliz en una cancha y sobre todo en la vida”.