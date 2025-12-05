Las flores de Cvitanich a Figueras, ¿se viene la reconciliación?

Ivana Figueiras reapareció públicamente en un evento de su marca y, sin esquivar el tema, se refirió a los rumores acerca de su separación de Darío Cvitanich y al escándalo que la involucró en los últimos días.

La empresaria habló de su presente sentimental, del “proceso interno” que asegura haber transitado este año y del episodio que, según admitió, la desbordó.

Ivana Figueiras, sincera sobre su separación y el escándalo: “Me equivoqué al reaccionar públicamente”

“Hoy estoy sola, la verdad es que estoy muy bien”, arrancó Ivana cuando le preguntaron por la posible separación, aunque enseguida explicó que decidió “ponerle paños fríos a todo esto” porque sentía que estaba quedando envuelta en una situación que no le pertenecía.

“Me parecía muy fuerte estar metida en algo que no tiene nada que ver conmigo. No me voy a hacer cargo de algo que hice a los 25 años. No me define mi pasado”, manifestó Figueiras.

Además, aseguró que este fue un año clave en su vida personal. “Estuve en un proceso, sanando cosas mías, trabajando mucho internamente”, confesó y reconoció que la exposición al escándalo la descolocó.

El momento más sensible de la entrevista llegó cuando Ivana se refirió al posteo que hizo estallar todo: “Me equivoqué en reaccionar públicamente. Las cosas se hablan en privado. Obviamente que en algún punto me lo busqué”.

La empresaria explicó que su enojo se disparó al ver a su hija envuelta en rumores infundados: “Pensaron que mi hija era hija de otra persona y la filmaron. Verla en esa situación no me gustó”.

Asimismo, admitió la falta de práctica en el manejo mediático: “No tengo tanta experiencia en los medios y no me tomé esos cinco minutos para decir ‘medito, no reacciono’ y reaccioné”.

Al ser consultada sobre si Cvitanich, su pareja hasta hace muy poco, sigue presente en su vida, confirmó el buen trato: “Sí, sí, fue en buenos términos. Él es un amor, es una buena persona”.

Incluso, contó que el ramo de flores que mostró en redes eran un regalo del ex futbolista: “Sí, lo mandó él”. Sin embargo, dejó en claro que aún es temprano para definir el futuro del vínculo: “Lo conozco hace cuatro, cinco meses, no lo conozco tanto”.

Sobre su manera de vincularse afectivamente, fue muy franca: “Me cuesta mucho estar sola. Me había enfrentado al monstruo de estar sola y justo cuando estaba en mi mejor momento, apareció alguien”.

Chechu Bonelli y las declaraciones que generaron tensión

En medio de la polémica, se le preguntó por el rol de Chechu Bonelli y sus intervenciones mediáticas e Ivana quiso marcar distancia: “La mayoría de las cosas que me entero son porque me las cuentan y no me interesa, es gente que no conozco”.

Respecto a que Bonelli haya relatado situaciones personales en los medios, fue tajante: “Cada persona puede hacer lo que quiera y lo que tenga ganas. Cada uno hace lo que quiere”.