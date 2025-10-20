Chechu Bonelli y Grego Rossello estarían comenzando una relación: “A él le gustaría…”

En las últimas horas, comenzaron a circular fuertes rumores que vinculan sentimentalmente a Chechu Bonelli con el humorista y conductor Gregorio Rossello. Según trascendió, ambos fueron vistos muy cercanos en distintos eventos vinculados al mundo de las redes sociales, donde habrían iniciado un vínculo que hoy estaría tomando fuerza. Los detalles.

Chechu Bonelli y Grego Rossello estarían comenzando una relación

En PuroShow confirmaron que Chechu Bonelli y Grego Rossello mantienen una excelente relación laboral, y que el acercamiento se habría dado en ese contexto. “Se conocieron en eventos de redes sociales y después coincidieron trabajando en el mismo canal”, revelaron allegados a los conductores.

En plataformas como X e Instagram ya comenzaron a circular publicaciones antiguas que muestran la buena relación entre ambos, incluso de la época en la que Chechu Bonelli todavía estaba casada con el exfutbolista Darío Cvitanich.

En esos mensajes, tanto ella como Grego se respondían con humor y complicidad, lo que hoy muchos usuarios interpretan como los primeros indicios del vínculo.

Personas cercanas a Rossello aseguraron que el comediante está muy interesado en Chechu. “A él le encantaría salir con ella”, afirmaron, aunque por el momento ninguno de los dos protagonistas se pronunció públicamente sobre el tema.

Mientras los rumores crecen, el exmarido de Bonelli, Darío Cvitanich, también rehizo su vida. El exjugador comenzó una relación con Ivana Figueiras, modelo y empresaria con quien ya se lo vio en varios eventos y salidas públicas.

Por ahora, Chechu Bonelli y Grego Rossello no confirmaron ni desmintieron la relación, pero la química entre ambos es evidente para quienes los siguen de cerca.

