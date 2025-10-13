Cómo será la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe

Este lunes 13 de octubre 2025 a las 22 horas, Telefe estrena la nueva edición de MasterChef Celebrity, la competencia de cocina más importante del mundo con la conducción de Wanda Nara y el jurado más exigente: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Los detalles en esta nota.

Así será la nueva temporada de MasterChef Celebrity

Vuelve MasterChef Celebrity. Se vuelven a encender las cocinas más famosas en las que competirán 24 celebridades de distintas disciplinas. Ellos tendrán que atravesar cada noche un reto diferente y demostrar sus habilidades para permanecer en el certamen y llevarse el codiciado trofeo.

El reality contará con un ecosistema multiplataforma único. En Streams Telefe se verá la Reacción en vivo junto a Grego Rossello y Nati Jota por YouTube y Twitch. Y además del react oficial, llega una propuesta inédita: la MLS, MasterChef Liga de Streamers.

Por primera vez, reconocidos creadores de contenido podrán reaccionar en vivo a cada emisión desde sus propios canales, en paralelo a la reacción de Grego y Nati. Así, se convertirán en voces oficiales, compartiendo con sus comunidades la experiencia de ver MasterChef Celebrity. Los streamers elegidos son: Momo, Mernuel y Bauletti, Coker, Rober Galati, Caro Trippar, Boffe y Teo DM.

Los capítulos de Masterchef Celebrity también se podrán ver en simultáneo por HBO Max, donde quedarán todos los programas disponibles luego de su transmisión. La cuarta temporada de Masterchef Celebrity presentará un estudio renovado, de alta tecnología y con muchas sorpresas para disfrutar al máximo de la adrenalina y creatividad de las cocinas más famosas.

Representado internacionalmente por Banijay Entertainment, MasterChef es el formato televisivo de cocina más exitoso del mundo (según el Guinness World Records). Actualmente, el programa ha sido adaptado en 71 países, con más de 750 temporadas y 16.000 episodios emitidos hasta la fecha. Creado por Franc Roddam y lanzado por primera vez en 1990, esta supermarca es reconocida y disfrutada en todo el mundo.

MasterChef Celebrity: los participantes que tendrá esta nueva edición

Alex Pelao

Andy Chango

Cachete Sierra

Chino Leunis

Claudio “Turco” Husaín

Diego “Peque” Schwartzman

Emilia Attias

Esteban Mirol

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Ian Lucas

Jorge “Roña” Castro

Julia Calvo

La Joaqui

La Reini

Luis Ventura

Marixa Balli

Maxi López

Miguel Ángel Rodríguez

Momi Giardina

Pablo Lescano

Sofi Martínez

Susana Roccasalvo

Valentina Cervantes

