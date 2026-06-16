Chiche Gelblung reveló el dramático diagnóstico que recibió durante su internación: “Querían amputarme la pierna”

Después de pasar casi un mes internado en terapia intensiva, Chiche Gelblung habló por primera vez sobre el complejo cuadro de salud que puso en riesgo no solo una de sus piernas, sino también su vida.

El periodista recibió el alta médica el pasado viernes del Sanatorio Mater Dei, donde fue tratado por una trombosis en el tobillo que derivó en complicaciones cardiovasculares y obligó a los médicos a colocarle dos stents.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, actualmente continúa recuperándose en su hogar, aunque todavía impactado por todo lo que vivió durante las semanas más difíciles de su internación.

El duro diagnóstico que recibió al llegar al sanatorio

En diálogo con 70-20 Hoy, el ciclo que conduce por El Nueve, Gelblung recordó una de las primeras conversaciones que mantuvo con un médico y que lo marcó profundamente.

“El primer médico que me vio me dijo: ‘Estás golpeando las puertas del cielo’”, relató.

Sin embargo, el periodista cuestionó la manera en que recibió la noticia y aseguró que esas palabras fueron innecesarias.

“No tengo perdón para ese tipo porque nadie le puede decir eso a un paciente. En todo caso, que diga que estás complicado, pero no eso”, sostuvo.

La posibilidad de una amputación que lo cambió todo

Con el correr de los días, la situación se volvió aún más delicada. Según contó, mientras un especialista intentaba salvar la extremidad afectada, otro consideraba que la única alternativa era amputar.

“Era una batalla simultánea entre el cirujano vascular que quería salvar el pie y el traumatólogo que quería amputarlo”, recordó.

La discusión médica, según reveló, ya no pasaba únicamente por el pie.

“Estaban decidiendo si iba a ser abajo de la rodilla o arriba de la rodilla. Ya era la pierna”, explicó.

“Si era el precio para seguir viviendo, estaba dispuesto a perderlo”

Frente a ese escenario, Gelblung aseguró que tuvo que prepararse mentalmente para una situación extrema.

“Yo ya tenía resuelto que si había que perder el pie, lo perdía”, confesó.

Incluso reveló que llegó a hablarlo con su esposa durante los días más críticos de la internación.

“Le dije a mi mujer que si era el precio para estar mejor, lo aceptaba”, recordó.

La operación que cambió el rumbo de su recuperación

A pesar del panorama inicial, finalmente el tratamiento logró evitar la amputación.

El periodista destacó especialmente el trabajo del cirujano vascular que encabezó la intervención y relató cómo vivió la operación, que se realizó bajo sedación.

“Yo estaba consciente de lo que pasaba. Sentía que le estaba ganando la batalla a la enfermedad”, contó.

Según explicó, podía percibir cómo la arteria comenzaba a recuperar circulación mientras los médicos trabajaban para revertir el cuadro.

“Veía al médico peleando conmigo para que la arteria se abriera. Llegó un momento en que ya no sentí más dolor”, recordó.

Un mes crítico y una recuperación que continúa

Tras varias semanas de internación y una situación que llegó a poner en duda su futuro, Chiche Gelblung logró superar el momento más delicado y regresar a su casa.

Aunque todavía continúa con controles y recuperación, el conductor decidió compartir públicamente una experiencia que, según sus propias palabras, lo obligó a enfrentar la posibilidad de perder una pierna y hasta de no sobrevivir.

“El problema no era el pie. El problema era la vida”, resumió.