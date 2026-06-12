Chiche Gelblung ya está de vuelta: recibió el alta tras casi un mes internado y prepara su regreso a la radio

El reconocido condutor de televisión Chiche Gelblung recibió el alta médica después de permanecer casi un mes internado en el Sanatorio Mater Dei y ya confirmó su regreso al trabajo. El periodista de 82 años volvería este viernes a conducir su programa en Radio del Plata y no se descarta una participación en televisión.

La noticia fue confirmada por su entorno a Teleshow, luego de semanas de escasa información sobre su evolución. «No se soporta más sin trabajar, así que hoy vuelve«, aseguraron allegados al histórico conductor.

El regreso de Chiche Gelblung al trabajo tras un mes de internación

Gelblung había ingresado de urgencia el 18 de mayo a terapia intensiva tras sufrir una descompensación en su casa. Los médicos decidieron su internación por su estado general y su edad, mientras realizaban un seguimiento permanente de su evolución.

Durante la evaluación también detectaron las secuelas de una caída que había sufrido unos 15 días antes. El accidente le provocó una herida en el rostro y un hematoma en el ojo izquierdo, lesiones que el propio periodista había minimizado antes de la internación.

Desde la clínica- destacaron- mantuvo conversaciones con colegas y desvió cualquier consulta sobre su salud para hablar del crimen de Agostina Vega en Córdoba. «¿Cómo puede ser que en este país maten a una nena?», expresó.

No era la primera complicación médica que enfrentaba este año. El 20 de abril había sido internado por una descompensación y recibió dos stents. Tras el alta, decidió retomar sus actividades laborales pese a la recomendación médica de hacer reposo.

La periodista Pía Shaw contó que los profesionales le habían pedido que permaneciera en su casa. «El médico le dijo ‘Che, guárdate en tu casa’. Chiche, ¿qué hizo? Se fue a trabajar a la radio, a la tele, porque Chiche no para ni un segundo», relató en el programa de Georgina Barbarossa.

Con el alta médica ya confirmada, Gelblung volvería este viernes a Radio del Plata. Su entorno también dejó abierta la posibilidad de que tenga una nueva aparición en televisión en los próximos días, mientras continúa con los controles médicos previstos.

Con información de Infobae