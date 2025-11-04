China Suárez brilla en “Hija del fuego”, una historia de venganza y deseo en la Patagonia

El sur argentino se convierte en escenario de una historia de venganza, deseo y secretos familiares con la protagonización de Eugenia “China” Suárez, quien vuelve a la ficción con Hija del fuego: la venganza de la bastarda, la serie que desembarca el 19 de noviembre en Disney+ y ya genera furor en redes y plataformas.

China Suárez vuelve a la pantalla con “Hija del fuego”, su serie más intensa hasta ahora

La trama sigue a Letizia (Suárez), una misteriosa mujer que llega a un pequeño pueblo de la Patagonia para casarse con un poderoso empresario local.

Nadie sabe quién es realmente ni qué busca, pero su llegada altera el equilibrio del lugar y, detrás de su sonrisa, oculta un plan minucioso de venganza por los oscuros hechos que marcaron su pasado.

Producida por Adrián Suar y realizada por Kapow, la ficción combina drama, suspenso y romance. Letizia se infiltra en una comunidad dominada por el poder y la hipocresía, mientras desencadena una cadena de crímenes brutales en su búsqueda de justicia.

El elenco está integrado por Diego Cremonesi, Eleonora Wexler, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Antonella Costa, Mariano Saborido, Jerónimo Bosia, Rallen Montenegro y Mauricio Paniagua. Cada personaje aporta su cuota de misterio en un entramado donde nadie es lo que parece.

Hija del fuego fue filmada en locaciones de San Martín de los Andes y la provincia de Buenos Aires, además, sus paisajes naturales aportan una atmósfera cinematográfica única para una historia intensa, con guión de Leandro Calderone y dirección de Jorge Nisco y Alejandro Ibáñez.

Con 22 episodios de 30 minutos, la serie promete mantener al público en vilo desde el primer capítulo, entre pasiones prohibidas, venganza y tragedia.