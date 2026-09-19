Christian Nodal pidió cambiar el nombre de la Ley Cazzu: el motivo detrás de su reclamo

El cantante mexicano aclaró que no pretende frenar la iniciativa vinculada a Cazzu, pero pidió que tenga una denominación “neutral”. Además, negó ser deudor alimentario y cuestionó la versión que dio origen al proyecto.

El conflicto entre Christian Nodal y Cazzu sumó un nuevo capítulo y esta vez llegó al terreno legislativo. El cantante mexicano pidió que la iniciativa conocida como “Ley Cazzu” cambie de nombre, al considerar que su actual denominación y la historia asociada al proyecto podrían generar una “estigmatización” sobre su vínculo familiar.

Según informó Agencia Noticias Argentinas (NA), el entorno del músico difundió una “aclaración a medios” en la que negó que Nodal busque frenar la iniciativa a través de un recurso de amparo. Por el contrario, aseguró que está a favor de las propuestas destinadas a proteger los derechos de niñas y niños.

El planteo del artista estaría dirigido específicamente contra la denominación “Ley Cazzu” y la narrativa asociada a ella, y no contra el contenido de la reforma. Su equipo legal sostiene que utilizar el caso familiar para identificar públicamente el proyecto puede terminar afectando a su hija.

Christian Nodal pidió un nombre “neutral” para la Ley Cazzu

En el comunicado, el entorno de Nodal negó que exista una resolución judicial que establezca que el cantante sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones como padre. También rechazó las versiones que indican que habría impedido que Cazzu viajara con su hija.

Desde la representación del músico cuestionaron que la iniciativa esté vinculada públicamente con la historia familiar de los artistas y solicitaron que se utilice una “denominación neutral” para evitar un eventual estigma.

Nodal también hizo referencia a la posibilidad de que su hija conozca en el futuro todo lo ocurrido y sostuvo que merece acceder a su propia historia sin quedar condicionada por las versiones públicas del conflicto.

Qué es la “Ley Cazzu” y qué propone

La iniciativa tomó notoriedad a partir de las declaraciones realizadas por Cazzu, cuyo nombre es Julieta Cazzuchelli, sobre las dificultades que habría atravesado para obtener autorizaciones vinculadas a viajes internacionales con su hija.

El proyecto fue impulsado inicialmente por la diputada mexicana Sandra Arreola Ruiz y plantea cambios destinados a proteger el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Entre otros puntos, busca evitar que un progenitor que incumpla determinadas responsabilidades pueda bloquear trámites como la obtención de un pasaporte o una autorización para viajar.

La discusión tomó todavía más fuerza en las últimas horas. Desde el PVEM, el legislador Ernesto Núñez Aguilar sostuvo que la iniciativa todavía no es una ley aprobada y negó que haya sido impulsada con el objetivo de perjudicar personalmente a Nodal.

Cazzu respondió después del comunicado de Christian Nodal

Luego de conocerse el planteo del cantante mexicano, Cazzu publicó un descargo en sus redes sociales. La artista sostuvo que enfrenta obstáculos relacionados con la crianza y expresó su deseo de que algún día pueda conocerse públicamente su versión completa de los hechos.

Así, el debate alrededor de la denominada “Ley Cazzu” vuelve a colocar en el centro de la escena el enfrentamiento entre los artistas, mientras la iniciativa continúa su recorrido político en México y Nodal busca que, al menos, deje de estar identificada con el nombre de su expareja.