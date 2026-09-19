Horóscopo chino de hoy, sábado 19 de septiembre: Ludovica Squirru anticipa un sábado clave para estos signos

Este sábado 19 de septiembre, el horóscopo chino propone una jornada marcada por la energía del Fuego Yang, mientras que el Mono será el signo protagonista del día. Según las claves compartidas por Ludovica Squirru, también habrá afinidades especiales y algunas combinaciones que deberán manejarse con mayor cautela.

El Ki diario será 7, una energía que invita a prestar atención a las decisiones y a aprovechar el día para ordenar asuntos personales y del hogar.

Qué signos tendrán mayor afinidad este sábado, según Ludovica Squirru

Las concordias y afinidades de la jornada estarán vinculadas con Rata, Búfalo, Gallo, Dragón y Mono. Para quienes pertenecen a estos signos del horóscopo chino, el sábado puede presentarse con una energía más armónica para encuentros, acuerdos y actividades compartidas.

En cambio, el Tigre aparece como el signo en choque con la energía del día, por lo que la recomendación es evitar decisiones impulsivas y situaciones que puedan generar tensiones innecesarias.

El consejo de Ludovica Squirru para este sábado 19 de septiembre

La jornada aparece especialmente favorable para determinadas actividades. Entre las recomendaciones se encuentran casarse, graduarse, ir al spa o balneario, instalar puertas y realizar una limpieza profunda de la casa.

En contrapartida, la energía no sería la más indicada para inaugurar, mudarse, cavar o realizar determinadas ceremonias religiosas, según las indicaciones del calendario diario.

De esta manera, el Mono y el Fuego Yang marcan el pulso de este sábado, con una energía que puede aprovecharse especialmente para ordenar, renovar espacios y dedicar tiempo al bienestar personal