Cinco requisitos que tenés que cumplir si querés salir con Peter Lanzani: ¿Qué es lo que pide el actor?

Peter Lanzani, uno de los actores argentinos más reconocidos de su generación, habló recientemente sobre su costado más íntimo y confesó cuáles son las cinco cualidades que espera encontrar en una mujer a la hora de enamorarse.

Las condiciones de Peter Lanzani a la hora de elegir pareja

Con la sencillez que lo caracteriza, el protagonista de Argentina, 1985 aseguró que el sentido del humor es lo primero en su lista: “Te tenés que reír, saber reír y por momentos con chistes picantes también. Un poquito de humor negro me gusta, me sirve”.

Además, resaltó la importancia de tener a alguien al lado que sea compañera de vida: “Para mí también es esencial. Que estemos en sintonía y compartamos cosas”.

Entre esas pasiones compartidas, Lanzani hizo especial hincapié en el cine y el teatro, mundos que marcaron su carrera y que, según él, son infaltables en una relación: “Que le guste el cine y el teatro, sí o sí, es una condición. O que no haya visto ninguna película y es como bueno, perfecto. Ok, vamos a ver The Shining. Le voy a presentar todas las películas que quiero”.

Peter también señaló que le gusta sentirse cuidado por su pareja, un gesto que valora tanto como darlo él mismo. Y, para completar, sumó dos pasiones personales que espera compartir: viajar y el amor por los animales.

Con estas confesiones, Lanzani dejó ver un costado más personal y romántico, demostrando que, más allá del éxito y los proyectos en cine y teatro, mantiene intacto el deseo de encontrar una compañera que comparta su humor, sus pasiones y su forma de ver la vida.