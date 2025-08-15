Ciruelo denunció que Carrie Bencardino plagió una obra suya en el Malba: “Muy parecida”

El artista Gustavo Cabral, conocido como Ciruelo, denunció que una obra expuesta en el Malba reproduce una de sus ilustraciones sin mencionar que él es el autor. “Visitando el Malba me encontré con una pintura expuesta que me resultó muy parecida a una pintura mía de 2005 llamada Dragon Caller”, publicó el artista en sus redes sociales. Los detalles en esta nota.

Por qué Ciruelo denunció que le plagiaron una obra en el Malba

En sus redes sociales, Ciruelo denunció que una obra suya fue plagiada en el Malba. La pieza en cuestión forma parte de la muestra “El desentierro del diablo”, de Carrie Bencardino, que reconoció la “inspiración” pero lo acusó de “fantasma”.

“Te cito siempre como mi gran referente al hablar de esa obra. Mi muestra gira en gran parte en torno a las imágenes que más me influenciaron cuando era adolescente y me empezaba a interesar el arte”, dijo Bencardino.

El parecido entre las piezas es notable, detalló Clarín. En ambas, ocupa el centro la figura de un dragón en pleno vuelo, mismos colores, misma posición y un paisaje equiparable. “Unx nunca piensa que las personas que admira pueden ser terribles fantasmas, pero bueno, lecciones que se van aprendiendo”, añadió la artista.

“En el Malba, no vi ningún crédito ni referencia a mi obra. Ella dice que es fan mía desde la juventud, pero no me pidió disculpas. Yo lo dejaría ahí”, dijo Ciruelo a La Nación, artista que es reconocido a nivel mundial como uno de los ilustradores más importantes del Fantasy Art o Fantasía Épica, género que representa temáticas mágicas o sobrenaturales.