El Negro González Oro, furioso con Susana Giménez: «Yo inventé…»

Susana Giménez tiene varios juegos en su programa. Salven los millones, Mi pareja puede y el juego del Truco, todas secciones que logran captar audiencia, ya sea por los premios o por los invitados famosos que participan.

Susana Giménez fue criticada por El Negro González Oro

Sin embargo, en las últimas horas, Susana Giménez fue criticada por un reconocido conductor, con quien mantuvo una amistad durante muchos años. Se trata de Oscar González Oro, que posteó un fuerte reclamo contra la diva, acusándolo de haberle copiado el juego del Truco en televisión, ya que él lo hizo hace muchos años y justamente tuvo a Susana Giménez participando en su programa.

«Yo inventé el jugar al truco en televisión. Hace más de 17 años en C5N cuando era de Daniel Hadad. No se les cae una put… idea. Y fue cuando la señora fue a Posdata. Y ganamos en todos los canales de aire y de cable. Está en Youtube», posteó González Oro.

En ese video se los puede ver muy amistosos, riéndose y divirtiéndose con el juego. Susana le ganó la partida y el conductor le obsequió un importante ramo de flores para agradecer la visita de su amiga al programa. Lo que llama la atención es que hace algunos años, González Oro aceptó jugar al Truco en el programa de Susana y no hizo ningún tipo de reclamo.

El Kun Agüero visitó a Susana Giménez y recordó su duro momento

El Kun Agüero fue el invitado destacado del programa de Susana Giménez. Allí, el jugador recordó cómo fue el duro momento que tuvo que atravesar tras sufrir una arritmia en medio de un partido de futbol. «Fue después de la Copa América, me ficho con el Barcelona y -en un partido- empecé a sentir síntomas extraños», recordó. Tras esto contó que empezó a sentir que se ahogaba y como a su vez el cuello se le ponía duro.

Indicó que al principio lo había relacionado con «algo» que le había agarrado cuando era chico, pero después se dio cuenta de que no era lo mismo. «Quise gritar como para parar el partido, pero no me salía la voz. Miraba para mi arco y lo único que veía eran como rayos azules», detalló.

Agüero al percatarse de sus síntomas sintió que había algo que no andaba bien, pero trató de «aguantar» un tiempo hasta que después se terminó tirando al piso: «Ahí me agarró una arritmia fuerte que no paraba, eran muchas palpitaciones».

Con información de NA