Claudia Villafañe chocó y sufrió heridas leves: «Estoy bien»

Este martes por la mañana, Claudia Villafañe sufrió un accidente vial en Buenos Aires. A causa del choque, la exesposa de Diego Maradona no tuvo heridas de gravedad. Mirá acá cómo fue el accidente y todos los detalles.

Durante esta mañana, la periodista Marina Calabró informó en Lape Club Social, que Claudia Villafañe chocó con su auto. El accidente se ocasionó en cercanías a la cancha de River. Se produjo en calle Udaondo altura Puente Labruna.

Luego, se compartió el acta policial del choque: «Una camioneta conducida por Claudia Villafañe habría generado una maniobra indhebida (giro en U), colisionando levemente un auto particular. La parte damnificada se encuentra ilesa».

A su vez, la periodista llevó tranquilidad, ya que contó que Villafañe solo sufrió heridas leves. La exesposa de Maradona pidió que no la trasladaran y se dirigió por sus propios medios al centro de salud más cercano. Calabró también recibió un mensaje de tranquilidad por parte de Claudia, que le dijo: «Fue un choque nada más, estoy bien«.

Claudia Villafañe ofreció una experiencia para recorrer Italia y generó indignación por el costo del viaje

Claudia Villafañe generó indignación en la red con un nuevo proyecto donde promete una experiencia junto a La China Sanjuan para recorrer algunas ciudades de Italia donde Diego Maradona pasó su carrera.

Mediante un video promocional que muestra el apoyo de Gianinna Maradona, la fotógrafa de la Selección Argentina y Boca Juniors comentó: «Nos vamos a Italia», mientras que la expareja del Diez acotaba: «Pero con ustedes».

En el viaje que promete seguir los pasos del Diego, «vamos a recorrer Roma, Milán y Napoli» donde se va a poder «cantar, reírnos, llorar. A mirar para arriba en una iglesia y pensar que quizás ahí también está él».

El viaje a Italia con Claudia Villafañe y La China Sanjuan será del 13 al 22 de septiembre, donde propone un itinerario con visitas a varios lugares emblemáticos para Diego Maradona y la entrada a algunos encuentros de fútbol.

El mismo promete 4 noches en Roma, 2 noches en Milán y 3 noches en Napoli con transporte entre ciudades. Sin embargo, el precio final no incluye transporte aéreo hasta el país y el traslado desde el aeropuerto. Para ser parte solo se necesita el pasaporte y 6390 dólares.