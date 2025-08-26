Durante la segunda noche de los Playoffs, Lali decidió quiénes continuarán en el reality show musical. Mirá acá todas las novedades de La Voz Argentina y conocé cómo votar a tu artista preferido.

La Voz Argentina: ¿Qué participantes fueron salvados por Lali en los Playoffs este lunes?

La Voz Argentina está transitando los Playoffs, la cuarta etapa del certamen. Con grandes presentaciones, los participantes buscan seguir avanzando en la competencia.

Luego de que este domingo Lali salvara a Valentino Rossi, los cuatro integrantes restantes del equipo hicieron su presentación en el escenario. Luego, al final del programa, la cantante tuvo la difícil decisión de elegir a los mejores.

La artista debía escoger a cuatro participantes para que continuaran en la competencia. Finalmente, Lali eligió a Jaime Muñoz, quien le agradeció rápidamente a su coach. Luego, escogió a Alan Lez, que interpretó «Bad«, de Michael Jackson.

La próxima elegida fue Lola Kajt, que cantó «Don’t you remember». El último pase directo a la siguiente ronda se lo llevó Rafael Morcillo, quien interpretó «You drive me crazy«, de Britney Spears.

Los cinco participantes del Team Lali que pasaron a la siguiente ronda:

Valentino Rossi

Jaime Muñoz

Alan Lez

Lola Kajt

Rafael Morcillo

La Voz Argentina: ¿Cómo votar a tu favorito?

Durante el programa de este martes, La Voz Argentina 2025 abrió las votaciones del público. Así lo anunció el conductor Nico Occhiato: «En este momento se acaba de abrir la votación». Después, Lali le dijo a la audiencia: «No sé qué va a hacer la gente, pero ahora nos van a entender a nosotros, lo difícil que es votar a alguien», sentenció.

El voto del público es positivo, lo que significa que la audiencia debe elegir a quién quiera que continúe en el reality show musical.

El paso a paso para votar:

Envía VOZ al 9009 , ingresando a LaVozArg.ar o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de Telefe .

, ingresando a o escaneando el código QR que aparece en la pantalla de . Responder «¿Quién querés que siga en La Voz?«. Allí, escoger al artista que se prefiera.

El voto puede ser a través de SMS, Mercado Pago, Token Web o por otros métodos de pago. Además, se puede escoger entre darle 60 o 100 votos al participante.

Los seis participantes que podés votar:

Franca Castro

Lucas Rivadeneira

Giuliana Piccioni

Iara Lombardi

Lucio Casella

Nicolás Armayor

De estos seis artistas, tres de ellos pasarán a la siguiente ronda y los demás quedarán eliminados. Por el momento, no se ha comunicado qué día cerrarán las votaciones del público.