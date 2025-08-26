Tras sufrir graves quemaduras, María Julia Oliván recibió el alta y continuará con internación domiciliaria

María Julia Oliván regresó a su casa, luego de haber estado durante 70 días internada por un terrible accidente doméstico con una estufa que le provocó fuertes quemaduras en el 25% de su cuerpo.

En una entrevista con Puro Show, la periodista se emocionó al contar cómo continúa su salud: “Es lindo porque estoy con mi familia, pero es incómodo porque no están asistiéndome. Tengo heridas en la pierna y estoy molesta todo el tiempo».

María Julia Oliván: “Mi alta recién va a ser en dos años”

Oliván sorprendió al asegurar que si bien está en su casa, falta muchísimo tiempo para que tenga el alta definitiva: “Mi alta recién va a ser en dos años. Es una internación domiciliaria. Tengo que ponerle mucha garra. Estuve 57 días sin salir de la cama. Mi mamá estuvo conmigo en todas las intervenciones”.

Sobre su futuro laboral, la periodista contó que irá evaluando los proyectos a medida que se vaya recuperando: “Me estaba preguntando qué hacer con la obra de teatro, pensaba hacer un video podcast de lo que viví. Hay programas nuevos que van a salir en Border. Tengo que tener un poco de reposo y cuidarme porque estoy vendada. Creo que me voy a desinflamar y me van a cerrar las heridas en menos tiempo”.

Oliván agradeció las muestras de acto, pero también dijo que los que no fueron a visitarla están fuera de su vida porque fue un momento muy límite: “Cayeron mis amigos de la secundaria, amigos que me quieren, gente desconocida que me traía rosarios, colegas. Mi vieja, mi hermana, mis suegros, mi marido. Yo no tuve miedo a la muerte, al dolor sí”.