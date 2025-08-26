Claudio Rígoli, con más de 30 años de trayectoria, estará al frente de 8AM en Canal 26

El reconocido periodista se pondrá al frente de 8AM, el nuevo informativo matutino de Canal 26. Con más de tres décadas de trayectoria, su incorporación refuerza la apuesta del canal por una programación plural y de calidad.

La señal anunció a Claudio Rígoli en 8AM: “Es un verdadero orgullo para Canal 26”

Canal 26 anunció oficialmente la incorporación de Claudio Rígoli, uno de los periodistas más respetados y queridos de la televisión argentina, quien asumirá la conducción del noticiero 8AM a partir del 1º de septiembre. El programa se emitirá de 8 a 10 de la mañana, y tendrá como eje principal brindar a la audiencia las noticias más relevantes de la Argentina y el mundo.

Con más de 30 años de trayectoria en los principales medios del país, Rígoli se ha consolidado como una voz confiable y profesional dentro del periodismo televisivo. Su estilo sobrio y su compromiso con la información lo convirtieron en una figura de referencia para el público.

Desde la Dirección de Programación del canal destacaron que su llegada «es un verdadero orgullo para Canal 26», y subrayaron que «su experiencia y su credibilidad aportan un valor enorme a nuestra programación».

La incorporación de Rígoli forma parte de una estrategia más amplia de la señal, orientada a jerarquizar la pantalla y consolidar una propuesta plural, dinámica y de alta calidad. En un contexto mediático cada vez más competitivo, la apuesta por figuras de prestigio busca fortalecer el perfil informativo del canal.

El reconocido conductor se suma así a Canal 26 para liderar una nueva etapa en las mañanas informativas, con el objetivo de seguir construyendo un vínculo de confianza con la audiencia.