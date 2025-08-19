Rating del lunes: La Voz lideró el día y Pergolini sorprendió con Otro día perdido

En un lunes sin muchas sorpresas, La Voz Argentina midió 12.0 puntos y fue lo más visto del día,. Sumó un punto en relación al programa anterior.

LAM subió su marca y fue lo más visto de América TV

LAM cosechó 4.8 puntos. Subió 1.4 puntos en relación al programa del miércoles y fue lo más visto de América TV. Además, quedó tercero en su franja.

La sorpresa se la llevó Mario Pergolini. Otro día perdido marcó 4.3 puntos. Restó 1.2 puntos a la cifra del viernes pasado, pero se ubicó segundo en su franja.

Tele 9 central superó a Bendita en la batalla interna de El Nueve y marcó 3.6 puntos siendo lo más visto del canal. Subió 6 décimas al rating anterior y está 9 décimas arriba de su promedio habitual.

Los cinco programas más vistos de la televisión de aire fueron todos de Telefe, Guido Kaczka no logró colar su Buenas Noches familia en la selecta lista.

La Voz Argentina fue lo más visto del día con un promedio de 12 puntos. El certamen de canto fue el único ciclo de toda la TV que alcanzó lo dos dígitos en la planilla de Kantar Ibope Media.

El podio lo completaron Pasapalanbra con 8.5 y Telefe Noticias con 8.2. La novela La Traición quedó cuarta con una media de 7.5 y la lista la cerró El Noticiero de la Gente con 7.1.