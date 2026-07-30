Claudio Rígoli se casó en secreto en Italia: quién es Elisa Comparín, la abogada que conquistó al histórico conductor

Claudio Rígoli, una de las caras más reconocidas de El Nueve y conductor de Telenueve Central, sorprendió al mundo de la televisión al contraer matrimonio en Italia con su pareja, Elisa Comparín, en una ceremonia que mantuvieron en absoluta reserva.

La noticia salió a la luz luego de que comenzaran a circular imágenes del viaje y del casamiento compartidas por la flamante esposa en sus redes sociales. Según revelaron en LAM y luego publicaron distintos medios nacionales, incluso muchos de los compañeros del periodista desconocían que el viaje de vacaciones terminaría con un casamiento.

Una boda íntima en el norte de Italia

La pareja eligió Monte Isola, una pequeña localidad ubicada sobre el lago Iseo, en la región italiana de Lombardía, para celebrar el enlace.

Las postales muestran una ceremonia sencilla, rodeada por un reducido grupo de personas, seguida por un recorrido por algunos de los paisajes más pintorescos del norte italiano. Tras el casamiento, los recién casados continuaron su viaje de luna de miel por Venecia.

El hermetismo fue tal que, de acuerdo con la información difundida por LAM, Rígoli solo había comunicado en el canal que se tomaría unos días de vacaciones, sin mencionar que también tenía previsto casarse.

Quién es Elisa Comparín, la mujer con la que se casó Claudio Rígoli

Lejos del mundo del espectáculo, Elisa Comparín, de 42 años, desarrolla su carrera en el ámbito judicial.

Es abogada, egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con una especialización y una maestría en Derecho Penal. Actualmente trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde se desempeña como prosecretaria en la Fiscalía General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal.

Aunque en algunas oportunidades acompañó al conductor a eventos públicos, siempre eligió mantener un perfil muy reservado y alejado de los medios.

Tres años de relación y un perfil bajo

La historia de amor entre Claudio Rígoli y Elisa comenzó hace alrededor de tres años. Desde entonces, ambos optaron por vivir el vínculo con discreción, compartiendo muy pocos momentos de su vida privada.

Ese mismo bajo perfil también marcó la organización del casamiento, que recién trascendió cuando las imágenes del viaje comenzaron a difundirse. La sorpresa fue tal que varios colegas del conductor admitieron haberse enterado de la boda al mismo tiempo que el público.

Con información de medios