La recaudación de Bariloche cayó un 33,87% el segundo trimestre, con fuerte impacto en una tasa

La secretaría de Hacienda de bariloche implementa un programa para deudores en busca de captar recursos. Foto: Archivo

La caída de la recaudación municipal de Bariloche llegó al 33,87% en general en el segundo trimestre y descendió de manera abrupta hasta -58,4% en la tasa de servicios retribuidos que alcanza a la totalidad de los contribuyentes.

La merma en los ingresos propios del Municipio ya tenía señales de alarma para el Ejecutivo que a partir del 1 de julio implementó un plan para contribuyentes morosos, en busca de captar fondos frescos de quienes no mantuvieron sus pagos al día.

Pero los números definitivos se dierona conocer en los últimos días con la publicación de estado de ingresos en las arcas municipales que periódicamente realiza la secretaría de Hacienda en el sitio web oficial de la Municipalidad.

Los números de los ingresos municipales

Según los datos oficiales, el segundo trimestre del año (entre abril y junio) el municipio recaudó 15.688 millones de pesos, un 33,87% menos que en los primeros tres meses del 2026 cuando se recaudó 23.726 millones de pesos.

Si bien no escapa que el segundo trimestre se corresponde con los meses de baja temporada de la principal actividad turística de la ciudad, el propio secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, tiempo atrás admitió que la reducción de ingresos es aún más pronunciada que otros años, por caso en 2025 la caída del segundo trimestre respecto del primero fue del 24,6% y en 2024 solo un 6%.

El mayor impacto se registró en la tasa por servicios retribuidos que llega a todos los contribuyentes de la Municipalidad y que tuvo una caída del 58,4% en el segundo trimestres respecto del primero. En números reales entre abril y junio se recaudaron 3.749 millones de pesos por ese concepto y entre enero y marzo se habían recibido 9.024 millones de pesos.

En la información oficial de los ingresos de jurisdicción municipal se marca una clara mejora en los meses de febrero y marzo, cuando rige el pago anual anticipado con descuentos para los contribuyentes cumplidores.

Respecto a la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (Tish), que pagan todas las actividades económicas habilitadas en la Municipalidad, tiene un nivel de recaudación similar todos los meses, con variaciones menores, que entre cada trimestre difiere en un -10%.

Un programa para morosos

Para enfrentar la caída de los ingresos, la Municipalidad en julio implementó un esquema de beneficios para los morosos que quieran ponerse al día con sus deudas. Contempla hasta un 100 por ciento de reducción de los intereses en el caso de pago contado d ella deuda y ofrece planes de 6 a 24 cuotas fijas con una tasa de interés de entre el 3 y 4 por ciento.

El programa de moratoria está vigente hasta el 30 de septiembre, según la resolución del intendente Walter Cortés que autorizó el programa llamado “recuperación de deudas municipales”.