Claudio Urcera crece en el negocio del petróleo en Mendoza: cómo se conforma la fortuna de la familia de Manu

YPF cerró dos nuevos acuerdos para la venta de parte de los campos maduros del convencional esta semana, que se habían puesto en oferta a través del Proyecto Andes, y a partir de estos se conoció que Claudio Urcera, el suegro de Nicole Neumann, comenzará a desarrollar de lleno la operación petrolera, luego de años vinculado a la prestación de servicios para este sector.

Cómo se compone la fortuna de Claudio Urcera, el suegro de Nicole Neumann

El vínculo entre Nicole Neumann y Manu Urcera generó gran repercusión en la farándula nacional: la reconocida modelo se casó por tercera vez con el piloto de Cipolletti, y meses después tuvieron juntos a Cruz, el primogénito varón de la pareja, que se ensambló junto a las tres hijas de ella. En ese contexto, Claudio Urcera tuvo un rol clave en aceptarla como parte de su familia.

Es que Claudio Urcera es el patriarca de la familia de Manu, quien tiene negocios y empresas en diversos sectores, principalmente en el ámbito del petróleo y otros servicios. En el programa «A la tarde» que conduce Karina Mazzocco en América, Cora de Barbieri enumeró parte de la fortuna de la familia Urcera.

La periodista contó que la familia Urcera cuenta con inmuebles, restaurantes y empresas en Las Grutas, además de poseer aviones privados y autos de lujo. En esa enumeración, se mencionaron también yates y hasta un chef personal para Manu Urcera.

Urcera padre es reconocido en Neuquén y Río Negro por sus empresas: es director de varias firmas vinculadas a la industrias petroleras, entre las que se destacan TSB, TN Cuyana, VDN, Cementos del Sur, Oil Sinergia y Depósito Fiscal y Aduanero del Neuquén.

Las empresas del papá de Manu Urcera también estuvieron vinculadas al Ministerio de Salud de Río Negro cuando cerraron un acuerdo para las derivaciones aéreas de pacientes, por el que se comprometió a pagar 35,1 millones de pesos durante seis meses. La firma adjudicada para llevar a cabo este servicio fue Elair SA, que ganó la licitación abierta, cuyo presidente del directorio era entonces Claudio Urcera.

En su sitio oficial, Elair SA destaca la propiedad de un hangar propio en el aeropuerto de Neuquén y, desde el 2020, tiene habilitación para vuelos sanitarios como para los que había sido contratado.

Así comenzó la historia de amor entre Nicole Neumann y Manu Urcera

Manu Urcera y Nicole Neumann se conocieron en 2021, y el amor surgió enseguida. Según contó el corredor de Cipolletti, se vincularon a través de la pedicura de la modelo. «Una chica, que es la pedicura de Niki, es la pedicura de la mujer de un amigo. No sé cómo fue que mi amigo estaba ahí, curioso, mientras le hacían los pies o las manos a la mujer. No sé cómo escucha ‘yo tengo un amigo para presentarle’. Se armaron todo y yo ahora los veo y le digo ‘linda jodita me metieron ustedes’«, reveló Manu Urcera a Infobae, meses atrás.



El deportista indicó que después le mandó un mensaje por WhatApp a Nicole Neumann, pero aclaró que ella ya sabía que él tenía su teléfono y que le iba a escribir. Según contó entonces, él fue quien «encaró primero» tras la presentación de un amigo en común.