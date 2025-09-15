Cómo darle sabor al inicio del día con licuados combinados de frutas y verduras

Los vegetales no solo aportan color y sabor a la rutina alimentaria semanal de las personas, sino que también son una fuente natural de energía, vitaminas, minerales y enzimas esenciales para el bienestar diario. Por eso, tomar un licuado vegetal puede ayudar a regularizar el sistema digestivo y mejorar la vitalidad desde la primera hora del día.

En tal sentido, preparar licuados de naranja, zanahoria o espinaca es sencillo y rápido. Estas infusiones no solo se disfrutan en desayunos o meriendas, sino que también son opciones livianas y frescas para una pausa durante el almuerzo o incluso una cena ligera. La combinación de frutas y verduras permite adaptarlos al gusto personal, agregando jengibre, miel o hierbas aromáticas para potenciar el sabor.

Entre los favoritos se encuentran el licuado de naranja y zanahoria, refrescante y energizante, y el licuado de espinaca y naranja, nutritivo y suave. Ambos pueden servirse con hielo y decorarse con hojas de menta o albahaca morada, convirtiendo cada vaso en un momento de relax y bienestar.

Los ingredientes para un licuado de naranja y zanahoria

Naranjas: 5

Zanahorias: 5

Jengibre: 1 cm de raíz

Hielo: 4

El paso a paso para el licuado de naranja y zanahoria

Exprimir y hacer el jugo de naranja

y hacer el jugo de naranja Dividirlo en dos vasos

en dos vasos Agregarle dos hielos a cada uno

dos hielos a cada uno Sumar el resto de los ingredientes en una juguera

de los ingredientes en una juguera Agregar el jugo al de naranja

al de naranja Decorar con hojas de menta, si gusta

Los ingredientes para un licuado de espinaca y naranja

Espinaca: ½ paquete

Naranjas: 6

Miel: 1 cucharada

Hielos: 4

El paso a paso para el licuado de espinaca y naranja

Exprimir las naranjas y preparar el jugo.

y preparar el jugo. Sumar todos los ingredientes a una licuadora.

los ingredientes a una licuadora. Procesarlos unos segundos.

unos segundos. Decorar opcionalmente con hojas de albahaca morada.

Para complementar la experiencia de compartir estos licuados y convertirlos en un desayuno o merienda completa, se pueden preparar sándwich saludable de pan integral con:

Hummus

Rodajas de tomate

Palta

Hojas de espinaca fresca

Esta combinación aporta proteínas, grasas saludables y fibra, haciendo que la bebida y el sándwich sean una opción liviana, nutritiva y deliciosa para disfrutar mientras se vive una pausa en las tareas o se prepara para salir a trabajar de una forma relajada o retomar energía para seguir con el día.

