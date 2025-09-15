ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Cómo darle sabor al inicio del día con licuados combinados de frutas y verduras

Los vegetales con una fuente natural de energía. Por eso, un licuado puede ayudar a mejorar la vitalidad. Los detalles en esta nota.

Redacción

Por Redacción

Licuados.

Licuados.

Los vegetales no solo aportan color y sabor a la rutina alimentaria semanal de las personas, sino que también son una fuente natural de energía, vitaminas, minerales y enzimas esenciales para el bienestar diario. Por eso, tomar un licuado vegetal puede ayudar a regularizar el sistema digestivo y mejorar la vitalidad desde la primera hora del día.

En tal sentido, preparar licuados de naranja, zanahoria o espinaca es sencillo y rápido. Estas infusiones no solo se disfrutan en desayunos o meriendas, sino que también son opciones livianas y frescas para una pausa durante el almuerzo o incluso una cena ligera. La combinación de frutas y verduras permite adaptarlos al gusto personal, agregando jengibre, miel o hierbas aromáticas para potenciar el sabor.

Entre los favoritos se encuentran el licuado de naranja y zanahoria, refrescante y energizante, y el licuado de espinaca y naranja, nutritivo y suave. Ambos pueden servirse con hielo y decorarse con hojas de menta o albahaca morada, convirtiendo cada vaso en un momento de relax y bienestar.

Los ingredientes para un licuado de naranja y zanahoria

Los ingredientes para un licuado de naranja y zanahoria son:

  • Naranjas: 5
  • Zanahorias: 5
  • Jengibre: 1 cm de raíz
  • Hielo: 4

El paso a paso para el licuado de naranja y zanahoria

  • Exprimir y hacer el jugo de naranja
  • Dividirlo en dos vasos
  • Agregarle dos hielos a cada uno
  • Sumar el resto de los ingredientes en una juguera
  • Agregar el jugo al de naranja
  • Decorar con hojas de menta, si gusta

Los ingredientes para un licuado de espinaca y naranja

Los ingredientes para un licuado de espinaca y naranja son:

  • Espinaca: ½ paquete
  • Naranjas: 6
  • Miel: 1 cucharada
  • Hielos: 4

El paso a paso para el licuado de espinaca y naranja

  • Exprimir las naranjas y preparar el jugo.
  • Sumar todos los ingredientes a una licuadora.
  • Procesarlos unos segundos.
  • Decorar opcionalmente con hojas de albahaca morada.

Para complementar la experiencia de compartir estos licuados y convertirlos en un desayuno o merienda completa, se pueden preparar sándwich saludable de pan integral con:

  • Hummus
  • Rodajas de tomate
  • Palta
  • Hojas de espinaca fresca

Esta combinación aporta proteínas, grasas saludables y fibra, haciendo que la bebida y el sándwich sean una opción liviana, nutritiva y deliciosa para disfrutar mientras se vive una pausa en las tareas o se prepara para salir a trabajar de una forma relajada o retomar energía para seguir con el día.

NA


Temas

Frutas

licuados

Saludable

Verduras

Los vegetales no solo aportan color y sabor a la rutina alimentaria semanal de las personas, sino que también son una fuente natural de energía, vitaminas, minerales y enzimas esenciales para el bienestar diario. Por eso, tomar un licuado vegetal puede ayudar a regularizar el sistema digestivo y mejorar la vitalidad desde la primera hora del día.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios