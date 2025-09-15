Cómo darle sabor al inicio del día con licuados combinados de frutas y verduras
Los vegetales con una fuente natural de energía. Por eso, un licuado puede ayudar a mejorar la vitalidad. Los detalles en esta nota.
Los vegetales no solo aportan color y sabor a la rutina alimentaria semanal de las personas, sino que también son una fuente natural de energía, vitaminas, minerales y enzimas esenciales para el bienestar diario. Por eso, tomar un licuado vegetal puede ayudar a regularizar el sistema digestivo y mejorar la vitalidad desde la primera hora del día.
En tal sentido, preparar licuados de naranja, zanahoria o espinaca es sencillo y rápido. Estas infusiones no solo se disfrutan en desayunos o meriendas, sino que también son opciones livianas y frescas para una pausa durante el almuerzo o incluso una cena ligera. La combinación de frutas y verduras permite adaptarlos al gusto personal, agregando jengibre, miel o hierbas aromáticas para potenciar el sabor.
Entre los favoritos se encuentran el licuado de naranja y zanahoria, refrescante y energizante, y el licuado de espinaca y naranja, nutritivo y suave. Ambos pueden servirse con hielo y decorarse con hojas de menta o albahaca morada, convirtiendo cada vaso en un momento de relax y bienestar.
Los ingredientes para un licuado de naranja y zanahoria
Los ingredientes para un licuado de naranja y zanahoria son:
- Naranjas: 5
- Zanahorias: 5
- Jengibre: 1 cm de raíz
- Hielo: 4
El paso a paso para el licuado de naranja y zanahoria
- Exprimir y hacer el jugo de naranja
- Dividirlo en dos vasos
- Agregarle dos hielos a cada uno
- Sumar el resto de los ingredientes en una juguera
- Agregar el jugo al de naranja
- Decorar con hojas de menta, si gusta
Los ingredientes para un licuado de espinaca y naranja
Los ingredientes para un licuado de espinaca y naranja son:
- Espinaca: ½ paquete
- Naranjas: 6
- Miel: 1 cucharada
- Hielos: 4
El paso a paso para el licuado de espinaca y naranja
- Exprimir las naranjas y preparar el jugo.
- Sumar todos los ingredientes a una licuadora.
- Procesarlos unos segundos.
- Decorar opcionalmente con hojas de albahaca morada.
Para complementar la experiencia de compartir estos licuados y convertirlos en un desayuno o merienda completa, se pueden preparar sándwich saludable de pan integral con:
- Hummus
- Rodajas de tomate
- Palta
- Hojas de espinaca fresca
Esta combinación aporta proteínas, grasas saludables y fibra, haciendo que la bebida y el sándwich sean una opción liviana, nutritiva y deliciosa para disfrutar mientras se vive una pausa en las tareas o se prepara para salir a trabajar de una forma relajada o retomar energía para seguir con el día.
