Cómo hacer helado casero con 2 ingredientes en minutos y sin licuadora
Preparar un postre fresco, cremoso y sin complicaciones es posible con este truco exprés.
El helado suele ser una de las tentaciones preferidas en cualquier época del año, pero muchos creen que hacerlo en casa requiere máquinas especiales o demasiado tiempo. La realidad es que existe una receta rápida con la que podés hacerlo en minutos.
Con apenas dos ingredientes básicos y sin usar licuadora, se puede obtener un helado casero cremoso, perfecto para improvisar un postre saludable o sorprender en una merienda.
Lo mejor es que podés personalizarlo: agregar frutas frescas, chips de chocolate, frutos secos o lo que tengas a mano.
Cómo hacer helado casero con 2 ingredientes
- Bananas bien maduras: son la base cremosa de la receta.
- Yogur natural o griego: aporta textura y frescura.
Preparación:
- Pelar y cortar las bananas en rodajas, llevarlas al freezer por al menos 3 horas.
- Triturar con un tenedor y mezclar con el yogur hasta lograr una crema homogénea.
- Servir de inmediato o volver a congelar para una textura más firme.
Cómo hacer helado casero y proteico de frutos rojos
Ingredientes:
- 1 taza de frutillas congeladas
- ¾ taza de moras congeladas
- 1 cucharada de proteína en polvo
- ½ cucharadita de semillas de chía
- ¾ taza de hielo
- ½ taza de leche de almendras
Instrucciones:
- Combinar todos los ingredientes en una licuadora.
- Licuar hasta que la mezcla quede espesa y cremosa. Puede ser necesario agitar la licuadora para integrar mejor los ingredientes.
En menos de cinco minutos, el resultado es un helado cremoso, refrescante y cargado de nutrientes, perfecto para disfrutar como snack, postre o incluso como refuerzo proteico después del entrenamiento.
Con esta propuesta, las frutas y la proteína se convierten en aliados del placer, demostrando que comer saludable no significa renunciar al sabor.
