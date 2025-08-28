Cómo resguardar tu seguridad en los grupos de WhatsApp: el paso a paso

Cómo resguardar tu seguridad en los grupos de WhatsApp.

Si deseas reportar un grupo de WhatsApp, acá te dejamos el paso a paso para hacerlo. Además, conocé acá cómo se puede cambiar quiénes te agregan a un grupo. Enterate acá todos los detalles de la aplicación de mensajería.

Cómo resguardar tu seguridad en los grupos de WhatsApp

Normalmente, cada usuario de WhatsApp es parte de una gran cantidad de grupos en la aplicación de mensajería. Sin embargo, en algunas ocasiones se agrega a personas sin la autorización de ellos.

Si alguien que no está en tus contactos te agrega a un grupo de WhatsApp, podés seleccionar entre dos opciones: «Quedarme«, si querés permanecer o «Salir del grupo«, si ya no querés ser más parte del mismo. Además, si salís del grupo tenés la opción de «Reportar a WhatsApp», si deseas reportar el grupo.

Ajustes de privacidad de WhatsApp: ¿Cómo podés controlar quién te agrega a un grupo?

Si te agregan a grupos de WhatsApp a los que no querés ser parte, podés cambiar los ajustes de privacidad de la aplicación.

El paso a paso para cambiar quién te puede agregar a los grupos de WhatsApp:

Apretar los tres puntos que se ubican en la parte superior derecha de la pantalla

Ir a «Ajustes»

Seleccionar el botón «Privacidad»

Apretar la opción «Grupos»

Allí, se establece de forma predeterminada la opción «Todos«. Pero si lo deseas, podés modificarlo a «Mis contactos» o «Mis contactos, excepto…«.

¿Cómo reportar un mensaje de un grupo de WhatsApp?

Si sos parte de un grupo de WhatsApp y deseas reportar un mensaje, podés hacerlo. Además, la aplicación de mensajería te da la opción de bloquear al contacto que envió este mensaje.

Al reportar un mensaje de un grupo, WhatsApp recibirá la información del contacto y el tipo de mensaje enviado (imagen, video, texto, etc). El remitente no recibirá ningún aviso por parte de la aplicación.

El paso a paso para reportar un mensaje: