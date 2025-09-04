El emotivo mensaje de Lali Espósito tras confirmarse su participación en el Cosquín Rock 2026 

El Cosquín Rock presentó este jueves 4 de septiembre la lista de artistas que se presentarán en el Aeródromo Santa María de Punilla los días 14 y 15 de febrero de 2026. Una de las anunciadas fue Lali Espósito, quién decidió hablar al respecto en sus redes sociales.

¿Qué dijo Lali Espósito sobre su participación en el Cosquín Rock 2026?

Desde su cuenta oficial de X, la artista escribió emocionada: «Cuando estuve en el Cosquín del 2024 comenzaba a forjarse la idea del universo de ‘No vayas a atender cuando el demonio llama’. Empezó ahí.En ese preciso momento En ese escenario!».

Pero eso no fue todo, ya que Lali Espósito también resaltó a los otros artistas que estarán presentes en el Cosquín Rock 2026: «En 2026 lo vamos a presentar completo en el corazón del país y de nuestra música! Que orgullo estar en esta grilla con tantos artistas increíbles».

¿Qué artistas estarán en el Cosquín Rock 2026?

Sin lugar a dudas, la mayor sorpresa fue la incorporación de Abel Pintos, uno de los mayores exponentes nacionales del folklore, que estará por primera vez en los escenarios del Cosquín. Por otro lado, desde afuera del país, contarán con la presencia de: Morat, Franz Ferdinand, Los Hermanos Gutiérrez, Devendra Banhart y The Chemical Brothers (DJ Set).

Asimismo, volverán a presentarse algunas bandas y artistas clásicos del rock nacional Divididos, Las Pelotas, Babasónicos, Las Pastillas del Abuelo, Ciro y Los Persas y Fito Páez. Además, de la visita de los uruguayos, La Vela Puerca.

También, regresarán otros artistas que han sabido lucirse con sus shows, así como Airbag, Lali, Dillom, Trueno e Ysy A.