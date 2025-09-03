ESCUCHÁ RN RADIO
El truco definitivo para liberar espacio en Gmail y no pagar almacenamiento

Si te apareció el mensaje de que tu Gmail está lleno y no podés recibir ni enviar correos, antes de pagar por más almacenamiento, existen pasos simples que liberan espacio

Redacción

Por Redacción

Almacenamiento de Gmail.

Un problema muy recurrente para quienes utilizan Gmail es el almacenamiento y posterior inhabilitación. Ante tantos archivos como fotos, videos, copias de seguridad de datos y mails basura, el Gmail suele estár lleno y no podés recibir ni enviar correos. Es por lo que antes de pagar por más almacenamiento, existen pasos simples que liberan espacio y mejoran el rendimiento de la aplicación, tanto en el celular como en la computadora.

Cómo liberar espacio en Gmail y tener el almacenamiento libre para no perder la cuenta

Paso 1: Borrar la memoria caché en el celular

En Android, mantener presionado el ícono de Gmail y luego:

  • Tocar la “i” (información de la app).
  • Ir a Almacenamiento.
  • Seleccionar Borrar caché.

También se puede acceder desde Ajustes → Aplicaciones → Gmail → Almacenamiento → Borrar caché.
Esto elimina archivos temporales, libera memoria al instante y hace que la aplicación funcione más rápido.

Paso 2: Eliminar correos innecesarios desde la computadora

  1. Ingresar a Gmail en el navegador.
  2. Hacer clic en el ícono de Configuración y seleccionar Ver todos los ajustes.
  3. Ir a la pestaña Etiquetas y activar la opción Mostrar en todas.
  4. Desde el menú lateral, ingresar en las categorías Promociones y Notificaciones.
  5. Seleccionar todos los mensajes y eliminarlos.

Con este método, se libera gran cantidad de espacio que suele estar ocupado por correos masivos, publicidades o notificaciones automáticas.


