El truco definitivo para liberar espacio en Gmail y no pagar almacenamiento

Un problema muy recurrente para quienes utilizan Gmail es el almacenamiento y posterior inhabilitación. Ante tantos archivos como fotos, videos, copias de seguridad de datos y mails basura, el Gmail suele estár lleno y no podés recibir ni enviar correos. Es por lo que antes de pagar por más almacenamiento, existen pasos simples que liberan espacio y mejoran el rendimiento de la aplicación, tanto en el celular como en la computadora.

Cómo liberar espacio en Gmail y tener el almacenamiento libre para no perder la cuenta

Paso 1: Borrar la memoria caché en el celular

En Android, mantener presionado el ícono de Gmail y luego:

Tocar la “i” (información de la app).

Ir a Almacenamiento .

. Seleccionar Borrar caché.

También se puede acceder desde Ajustes → Aplicaciones → Gmail → Almacenamiento → Borrar caché.

Esto elimina archivos temporales, libera memoria al instante y hace que la aplicación funcione más rápido.

Paso 2: Eliminar correos innecesarios desde la computadora

Ingresar a Gmail en el navegador. Hacer clic en el ícono de Configuración y seleccionar Ver todos los ajustes. Ir a la pestaña Etiquetas y activar la opción Mostrar en todas. Desde el menú lateral, ingresar en las categorías Promociones y Notificaciones. Seleccionar todos los mensajes y eliminarlos.

Con este método, se libera gran cantidad de espacio que suele estar ocupado por correos masivos, publicidades o notificaciones automáticas.