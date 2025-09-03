El truco definitivo para liberar espacio en Gmail y no pagar almacenamiento
Si te apareció el mensaje de que tu Gmail está lleno y no podés recibir ni enviar correos, antes de pagar por más almacenamiento, existen pasos simples que liberan espacio
Un problema muy recurrente para quienes utilizan Gmail es el almacenamiento y posterior inhabilitación. Ante tantos archivos como fotos, videos, copias de seguridad de datos y mails basura, el Gmail suele estár lleno y no podés recibir ni enviar correos. Es por lo que antes de pagar por más almacenamiento, existen pasos simples que liberan espacio y mejoran el rendimiento de la aplicación, tanto en el celular como en la computadora.
Cómo liberar espacio en Gmail y tener el almacenamiento libre para no perder la cuenta
Paso 1: Borrar la memoria caché en el celular
En Android, mantener presionado el ícono de Gmail y luego:
- Tocar la “i” (información de la app).
- Ir a Almacenamiento.
- Seleccionar Borrar caché.
También se puede acceder desde Ajustes → Aplicaciones → Gmail → Almacenamiento → Borrar caché.
Esto elimina archivos temporales, libera memoria al instante y hace que la aplicación funcione más rápido.
Paso 2: Eliminar correos innecesarios desde la computadora
- Ingresar a Gmail en el navegador.
- Hacer clic en el ícono de Configuración y seleccionar Ver todos los ajustes.
- Ir a la pestaña Etiquetas y activar la opción Mostrar en todas.
- Desde el menú lateral, ingresar en las categorías Promociones y Notificaciones.
- Seleccionar todos los mensajes y eliminarlos.
Con este método, se libera gran cantidad de espacio que suele estar ocupado por correos masivos, publicidades o notificaciones automáticas.
