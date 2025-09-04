Si necesitas liberar espacio en tu celular, acá te traemos el paso a paso para borrar contenido multimedia de WhatsApp que no necesites. Enterate acá todos los detalles.

¿Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp para liberar espacio?

En los últimos tiempos, liberar espacio en el celular es una prioridad y un dolor de cabeza en cada una de las personas. El acumulamiento de archivos sin control puede afectar el rendimiento del teléfono, ya que las funciones básicas pueden no andar de manera correcta.

Muchos usuarios desconocen que WhatsApp acumula fotos, videos y audios en una ubicación específica del sistema de almacenamiento del celular. Al ingresar los archivos a esta carpeta, el espacio disponible del aparato electrónico se va llenando de manera progresiva.

Pese a no tener una carpeta visible, existe un método sencillo para acceder a este almacenamiento interno y «oculto» de WhatsApp.

¿Cómo encontrar la papelera oculta de WhatsApp para liberar espacio? El paso a paso

Si deseas recuperar almacenamiento sin borrar tus chats personales, debés abrir el administrador de archivos del dispositivo. Allí, deberás ingresar a la sección «Almacenamiento interno» y seguir la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En esta carpeta, se encuentran diferentes archivos multimedias, enviados o recibidos, que podrás eliminar de forma permanente. La eliminación manual de estos elementos permite que recuperes almacenamiento sin afectar tus conversaciones de WhatsApp.

Por qué es importante la eliminación de las copias de seguridad

Si eliminaste los archivos multimedia de WhatsApp y querés recuperar más almacenamiento, hay otra opción que te puede ayudar: la eliminación de copias de seguridad.

Podrás borrar de tu dispositivo estos elementos en la carpeta Databases. Estos archivos contienen tus chats antiguos y con el tiempo se pueden acumular conversaciones antiguas que no te resulten útiles.

Esta carpeta se encuentra en la misma ruta interna de almacenamiento y al eliminar los archivos innecesarios, es posible ganar varios cientos de megabytes (MB) de espacio.

WhatsApp: Cómo y cuándo estará disponible la nueva función de contestador automático

En WhatsApp, hasta el momento si alguien llamaba y la llamada no era atendida, aparecían tres opciones: volver a llamar, cancelar la llamada o mandar un mensaje de texto desde el chat. Por esta razón, cuando la llamada no sea atendida, las opciones cambiarán: volver a llamar, cancelar la llamada o grabar un mensaje de voz. Con esta dinámica, el receptor podrá ver la notificación, pulsar sobre ella y acceder directamente a la nota de voz.

Actualmente, esta nueva función se encuentra en en período de prueba y solo pueden utilizarla los usuarios con dispositivos Android que tengan instalada la versión beta de la aplicación. El objetivo de esta etapa es recopilar opiniones, detectar posibles errores y evaluar el nivel de aceptación de la herramienta entre los primeros usuarios.