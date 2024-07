Cómo elegir la mampara para la ducha: consejos infalibles para que el baño quede impecable

La mampara de la ducha es un elemento por demás necesario en el baño de casa, aunque muchos quieran reemplazarla, por lo que es fundamental que se adapte a tus necesidades y es una decisión que debe ser analizada. Si estás en esa búsqueda, te ayudamos a analizar qué elegir.

Existen muchos tipos de mamparas para la ducha, con características y funciones diferentes, por lo que estos conceptos te van a ayudar a elegir la mejor opción para tu baño y el estilo de vida que llevas en el día a día. Tomá nota.

Qué tipos de mamparas de ducha existen

Actualmente, existen muchos tipos de mamparas de duchas con diversos acabados, diseños y hechas con distintos materiales. Para elegir la mejor opción, primero debes conocer las características de cada una y analizar cuál se adapta mejor a tu gusto y, sin dudas, a tu presupuesto.

Las mamparas de ducha se dividen en cuatro grandes tipos: corredera, plegable, abatible y fija; cada una tiene sus ventajas y desventajas, por lo que es importante saber cuáles son las necesidades propias para elegir la mejor opción.

Las mamparas con puertas correderas son comunes en los baños más pequeños, y son las que se abren y cierran lateralmente. Además, son fáciles de usar y mantener limpias.

Las mamparas de ducha semicirculares siempre suelen ser dos hojas fijas y dos correderas, con apertura en el vértice. Este tipo son una tendencia que nunca pasa de moda en baños y una de las más elegidas.

Las mamparas plegables permiten que se abran en cualquier dirección, por lo que son ideales para espacios reducidos o personas con movilidad reducida ya que se pliegan por completo. Son estilo ‘acordeón’: se pliegan completamente a un lado o a otro.

Las mamparas abatibles son una opción que permite una entrada bastante amplia hacia la ducha, a diferencia de las plegables. Suelen ser como una puerta de paso, es decir que se abren hacia fuera y en algunos casos se permite la apertura hacia dentro también.

Finalmente, las mamparas de paneles fijos son simplemente un vidrio o más en posición fija, que no tiene movimiento. Este tipo de mampara es ideal si tienes un plato de ducha amplio y no querés tener puertas. Son aquellas que quedan mejor visualmente, ya que prácticamente no tienen perfilería y crean un ambiente bastante homogéneo.

Qué tener en cuenta para elegir una mampara de ducha

Antes de elegir una mampara para tu ducha, se recomienda considerar:

* Cómo es el espacio de tu baño.

* Cuánta plata querés invertir en esta.

* Qué material preferís para tu baño.

* Cómo es la flor o plato de la ducha de tu baño.

Con toda esta información, ya podés elegir cuál mampara es mejor para tu ducha y sumar un accesorio de belleza y calidad en tu baño. ¡Éxitos!