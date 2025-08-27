ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo eliminar las manchas más difíciles con solo 2 ingredientes y en pocos minutos

Los especialistas en limpieza recomiendan reemplazar los productos agresivos por una mezcla simple y efectiva que todos tenemos en casa. Esta combinación no solo elimina manchas difíciles, sino que también neutraliza olores de manera rápida y segura.

La limpieza es una de las tareas del hogar más tediosas, ya que exige tiempo y dedicación para mantener los ambientes libres de manchas, malos olores y bacterias. Muchas veces se recurre a productos químicos que, aunque efectivos, pueden resultar perjudiciales tanto para la salud como para las superficies del hogar.

En lugar de ello, los expertos en limpieza recomiendan recurrir a ingredientes accesibles y seguros, que muchas veces tenemos en la cocina. Una combinación en particular ha demostrado ser sumamente eficaz: agua oxigenada con detergente líquido. Esta mezcla no solo ayuda a eliminar manchas difíciles de grasa, aceite o líquidos en prendas, vidrios y utensilios, sino que también neutraliza los malos olores, ofreciendo una alternativa práctica y menos dañina que los químicos tradicionales.

Ingredientes para esta mezcla potente para las manchas: Detergente líquido para platos y agua oxigenada

Cómo preparar este limpiador mágico contra las manchas

Aplicar la mezcla de manera directa sobre la superficie manchada, dejar actuar algunos minutos y enjuagar con agua limpia

Mezclar en un recipiente agua oxigenada con la misma parte de agua oxigenada 

Revolver suavemente para no provocar demasiada espuma


