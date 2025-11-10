Cómo hacer galletas navideñas con chips de chocolate: paso a paso para un sabor irresistible

Lista de Ingredientes harina común (0000): 250 gr huevos: 1 polvo de hornear: 1 cucharadita azucar: 100 gramos manteca blanda: 125 gramos vainilla: 1 cucharadita bicarbonato de sodio: ¼ cucharadita chips de chocolate (negro, con leche o mezcla): 150 gr

La Navidad se vive también en la cocina. Entre luces y villancicos, el aroma de manteca, vainilla y chocolate recién horneado convierte cualquier tarde en un momento mágico. Las galletas con chips de chocolate combinan la tradición navideña con un toque irresistible que conquista a chicos y grandes.

Cómo hacer galletas navideñas clásicas

Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa y ligera.

hasta que quede cremosa y ligera. Agregar el huevo y la esencia de vainilla , mezclar bien.

, mezclar bien. En otro bol, combinar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y canela (si se usa).

Incorporar los secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa suave y homogénea .

. Añadir los chips de chocolate y mezclar con espátula para distribuirlos de manera uniforme.

y mezclar con espátula para distribuirlos de manera uniforme. Formar bolitas de masa y colocarlas sobre una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas.

Hornear a 180°C durante 10-12 minutos , hasta que los bordes estén apenas dorados.

, hasta que los bordes estén apenas dorados. Dejar enfriar unos minutos antes de moverlas a una rejilla. Decorar con azúcar perlado o granas si se desea.

Tips para galletas perfectas