Cómo hacer galletas navideñas con chips de chocolate: paso a paso para un sabor irresistible

Tiernas por dentro, crujientes por fuera y llenas de chispas de chocolate, estas galletas son el imperdible de la mesa navideña. Fáciles de hacer y perfectas para compartir en familia.

Cómo hacer galletas navideñas con chips de chocolate: paso a paso para un sabor irresistible

Tiernas por dentro, crujientes por fuera y llenas de chispas de chocolate, estas galletas son el imperdible de la mesa navideña. Fáciles de hacer y perfectas para compartir en familia.

Lista de Ingredientes

harina común (0000): 250 gr

huevos: 1

polvo de hornear: 1 cucharadita

azucar: 100 gramos

manteca blanda: 125 gramos

vainilla: 1 cucharadita

bicarbonato de sodio: ¼ cucharadita

chips de chocolate (negro, con leche o mezcla): 150 gr

La Navidad se vive también en la cocina. Entre luces y villancicos, el aroma de manteca, vainilla y chocolate recién horneado convierte cualquier tarde en un momento mágico. Las galletas con chips de chocolate combinan la tradición navideña con un toque irresistible que conquista a chicos y grandes.

Cómo hacer galletas navideñas clásicas

  • Batir la manteca con el azúcar hasta que quede cremosa y ligera.
  • Agregar el huevo y la esencia de vainilla, mezclar bien.
  • En otro bol, combinar los ingredientes secos: harina, polvo de hornear, bicarbonato, sal y canela (si se usa).
  • Incorporar los secos a la mezcla húmeda hasta formar una masa suave y homogénea.
  • Añadir los chips de chocolate y mezclar con espátula para distribuirlos de manera uniforme.
  • Formar bolitas de masa y colocarlas sobre una placa con papel manteca, dejando espacio entre ellas.
  • Hornear a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que los bordes estén apenas dorados.
  • Dejar enfriar unos minutos antes de moverlas a una rejilla. Decorar con azúcar perlado o granas si se desea.

Tips para galletas perfectas

  • Para que queden más suaves, no sobrehornear; se endurecen al enfriarse.
  • Podés combinar chips de chocolate con nueces picadas para mayor textura.
  • Conservan su sabor y textura hasta una semana en frascos herméticos.

