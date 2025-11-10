Galletas navideñas sin TACC: la receta más rica y fácil para celebrar sin gluten
Cada vez más familias se suman a la tendencia de preparar recetas sin gluten para compartir la mesa festiva.
Lista de Ingredientes
harina de arroz: 200 gr
fécula de maíz: 100 gr
huevos: 1
goma xántica: 1 cucharadita
polvo de hornear: 1 cucharadita
azucar: 100 gramos
manteca blanda: 100 gramos
vainilla: 1 cucharadita
canela molida: 1 cucharadita
glasé real sin TACC, chocolate cobertura o chips aptos: para decorar
Con la llegada de diciembre, los aromas a canela, jengibre y vainilla empiezan a invadir las cocinas. Las clásicas galletas navideñas, con formas de estrella, corazón o arbolito, se renuevan este año con una versión sin TACC, pensada para quienes deben evitar el gluten o simplemente buscan opciones más livianas.
Cómo hacer galletas navideñas sin TACC
- Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
- Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, y mezclar bien.
- En otro bol, tamizar las harinas, la fécula, la goma xántica, el polvo de hornear y las especias.
- Unir los secos con los húmedos hasta formar una masa tierna (si está muy blanda, llevar 15 minutos a la heladera).
- Estirar la masa sobre una superficie enharinada (con harina de arroz o fécula) y cortar con moldes navideños.
- Colocar las galletitas en una placa con papel manteca y hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes se doren apenas.
- Dejar enfriar antes de decorar con glasé o chocolate.
Tip: se conservan perfectas hasta dos semanas en frascos herméticos o latas.
