Galletas navideñas sin TACC: la receta más rica y fácil para celebrar sin gluten

Cada vez más familias se suman a la tendencia de preparar recetas sin gluten para compartir la mesa festiva.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina de arroz: 200 gr

fécula de maíz: 100 gr

huevos: 1

goma xántica: 1 cucharadita

polvo de hornear: 1 cucharadita

azucar: 100 gramos

manteca blanda: 100 gramos

vainilla: 1 cucharadita

canela molida: 1 cucharadita

glasé real sin TACC, chocolate cobertura o chips aptos: para decorar

Con la llegada de diciembre, los aromas a canela, jengibre y vainilla empiezan a invadir las cocinas. Las clásicas galletas navideñas, con formas de estrella, corazón o arbolito, se renuevan este año con una versión sin TACC, pensada para quienes deben evitar el gluten o simplemente buscan opciones más livianas.

Cómo hacer galletas navideñas sin TACC

  1. Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una crema suave.
  2. Incorporar el huevo y la esencia de vainilla, y mezclar bien.
  3. En otro bol, tamizar las harinas, la fécula, la goma xántica, el polvo de hornear y las especias.
  4. Unir los secos con los húmedos hasta formar una masa tierna (si está muy blanda, llevar 15 minutos a la heladera).
  5. Estirar la masa sobre una superficie enharinada (con harina de arroz o fécula) y cortar con moldes navideños.
  6. Colocar las galletitas en una placa con papel manteca y hornear a 180°C durante 10 a 12 minutos, hasta que los bordes se doren apenas.
  7. Dejar enfriar antes de decorar con glasé o chocolate.

Tip: se conservan perfectas hasta dos semanas en frascos herméticos o latas.


