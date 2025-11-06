ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo hacer trufas navideñas sin gluten: receta rápida, deliciosa y sin TACC

Una receta fácil y deliciosa para preparar trufas navideñas aptas para celíacos, perfectas para regalar o acompañar la mesa festiva.

Lista de Ingredientes

chocolate negro o semiamargo sin TACC: 200 gramos

crema de leche: 100 ml

manteca: 25 gramos

Cacao en polvo, coco rallado o nueces picadas: para rebozar

1 cucharada de licor (amaretto, ron o cognac): opcional

La Navidad es tiempo de encuentros, brindis y postres tradicionales. Entre ellos, las trufas navideñas se destacan por su sabor intenso y su presentación elegante. Prepararlas en casa puede ser rápido, divertido y, sobre todo, apto para quienes necesitan recetas sin gluten.

Cómo hacer trufas navideñas sin TACC

  1. Trozar el chocolate y colocarlo en un bol resistente al calor.
  2. Calentar la crema de leche hasta que hierva suavemente y volcarla sobre el chocolate. Dejar reposar 2 minutos y mezclar hasta lograr una crema homogénea.
  3. Añadir la manteca y, si se desea, el licor, integrando bien todos los ingredientes.
  4. Dejar enfriar la mezcla en la nevera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme.
  5. Con una cucharita, tomar porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos.
  6. Rebozar las trufas en cacao, coco o nueces picadas.
  7. Guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta el momento de servir.

Estas trufas son un detalle artesanal perfecto para regalar o disfrutar en la mesa navideña, sin preocuparse por el gluten. Además, su preparación puede convertirse en una divertida actividad familiar durante la temporada de fiestas.


