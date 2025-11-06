Cómo hacer trufas navideñas sin gluten: receta rápida, deliciosa y sin TACC

Lista de Ingredientes chocolate negro o semiamargo sin TACC: 200 gramos crema de leche: 100 ml manteca: 25 gramos Cacao en polvo, coco rallado o nueces picadas: para rebozar 1 cucharada de licor (amaretto, ron o cognac): opcional

La Navidad es tiempo de encuentros, brindis y postres tradicionales. Entre ellos, las trufas navideñas se destacan por su sabor intenso y su presentación elegante. Prepararlas en casa puede ser rápido, divertido y, sobre todo, apto para quienes necesitan recetas sin gluten.

Cómo hacer trufas navideñas sin TACC

Trozar el chocolate y colocarlo en un bol resistente al calor.

Calentar la crema de leche hasta que hierva suavemente y volcarla sobre el chocolate. Dejar reposar 2 minutos y mezclar hasta lograr una crema homogénea.

Añadir la manteca y, si se desea, el licor, integrando bien todos los ingredientes.

Dejar enfriar la mezcla en la nevera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme.

Con una cucharita, tomar porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos.

Rebozar las trufas en cacao, coco o nueces picadas.

Guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta el momento de servir.

Estas trufas son un detalle artesanal perfecto para regalar o disfrutar en la mesa navideña, sin preocuparse por el gluten. Además, su preparación puede convertirse en una divertida actividad familiar durante la temporada de fiestas.