Trufas navideñas caseras fáciles: la receta rápida para sorprender en las fiestas

Lista de Ingredientes chocolate negro o semiamargo: 200 gramos crema de leche: 100 ml manteca: 25 gramos Cacao en polvo, coco rallado o nueces picadas: para rebozar 1 cucharada de licor (amaretto, ron o cognac): opcional

La Navidad es sinónimo de encuentros, brindis y, por supuesto, dulces tradicionales. Entre ellos, las trufas navideñas se destacan por su sabor intenso y su presentación elegante. Prepararlas en casa es más sencillo de lo que parece y permite personalizarlas con chocolate, frutos secos o licores según el gusto de cada uno.

Cómo hacer trufas navideñas

Trozar el chocolate y colocarlo en un bol resistente al calor.

Calentar la crema de leche hasta que hierva suavemente y volcarla sobre el chocolate. Dejar reposar 2 minutos y mezclar hasta lograr una crema homogénea.

Añadir la manteca y, si se desea, el licor, integrando bien todos los ingredientes.

Dejar enfriar la mezcla en la nevera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme.

Con una cucharita, tomar porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos.

Rebozar las trufas en cacao, coco o nueces picadas.

Guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta el momento de servir.

Estas trufas no solo son un placer para el paladar, sino también un detalle artesanal perfecto para regalar. Además, su preparación puede convertirse en una divertida actividad familiar durante la temporada navideña.