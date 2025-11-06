Trufas navideñas caseras fáciles: la receta rápida para sorprender en las fiestas
Sorprendé a tu familia y amigos con estas trufas fáciles de preparar, ideales para regalar o acompañar el brindis navideño.
Lista de Ingredientes
chocolate negro o semiamargo: 200 gramos
crema de leche: 100 ml
manteca: 25 gramos
Cacao en polvo, coco rallado o nueces picadas: para rebozar
1 cucharada de licor (amaretto, ron o cognac): opcional
La Navidad es sinónimo de encuentros, brindis y, por supuesto, dulces tradicionales. Entre ellos, las trufas navideñas se destacan por su sabor intenso y su presentación elegante. Prepararlas en casa es más sencillo de lo que parece y permite personalizarlas con chocolate, frutos secos o licores según el gusto de cada uno.
Cómo hacer trufas navideñas
- Trozar el chocolate y colocarlo en un bol resistente al calor.
- Calentar la crema de leche hasta que hierva suavemente y volcarla sobre el chocolate. Dejar reposar 2 minutos y mezclar hasta lograr una crema homogénea.
- Añadir la manteca y, si se desea, el licor, integrando bien todos los ingredientes.
- Dejar enfriar la mezcla en la nevera durante al menos 2 horas, hasta que esté firme.
- Con una cucharita, tomar porciones de la mezcla y formar bolitas con las manos.
- Rebozar las trufas en cacao, coco o nueces picadas.
- Guardar en un recipiente hermético en la nevera hasta el momento de servir.
Estas trufas no solo son un placer para el paladar, sino también un detalle artesanal perfecto para regalar. Además, su preparación puede convertirse en una divertida actividad familiar durante la temporada navideña.
