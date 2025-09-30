Cómo hacer un champú casero que elimina la caspa y revitaliza el pelo

El cuidado del pelo es esencial para prevenir problemas que no solo afectan la salud del cuero cabelludo, sino también las puntas y raíces. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran la aparición de canas y, sobre todo, la caspa, un trastorno dermatológico que, según estimaciones, afecta a la mitad de la población mundial. Para combatirla de manera natural y económica, existe un shampú casero que puede elaborarse con apenas cinco ingredientes.

La caspa se produce por la acumulación de células muertas en el cuero cabelludo, que se desprenden en forma de escamas blancas visibles y molestas. Puede presentarse en dos variantes: seca o grasa, y sus causas más comunes son el uso de productos capilares agresivos, la descamación excesiva e incluso la acción de un hongo muy habitual.

Para combatir la caspa, muchas veces se recurre a productos que, lejos de ayudar, terminan dañando el cuero cabelludo. Por eso, los estilistas sugieren optar por una alternativa natural: un champú casero elaborado con solo cinco ingredientes, que no solo actúa como un poderoso anticaspa, sino que también hidrata el cabello y devuelve su brillo y nutrientes esenciales.

5 ingredientes para el shampú anticaspa

9 cdas de jugo fresco de zanahoria

100 gr de gel puro de aloe vera

1 cda de vinagre de manzana

55 gr de jabón de tocador

9 cdas de agua caliente

Cómo hacer el shampú anticaspa natural