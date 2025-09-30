Cómo hacer un champú casero que elimina la caspa y revitaliza el pelo
Un remedio económico y sencillo para despedirte de la caspa y recuperar el brillo perdido en tu melena.
El cuidado del pelo es esencial para prevenir problemas que no solo afectan la salud del cuero cabelludo, sino también las puntas y raíces. Entre las afecciones más frecuentes se encuentran la aparición de canas y, sobre todo, la caspa, un trastorno dermatológico que, según estimaciones, afecta a la mitad de la población mundial. Para combatirla de manera natural y económica, existe un shampú casero que puede elaborarse con apenas cinco ingredientes.
La caspa se produce por la acumulación de células muertas en el cuero cabelludo, que se desprenden en forma de escamas blancas visibles y molestas. Puede presentarse en dos variantes: seca o grasa, y sus causas más comunes son el uso de productos capilares agresivos, la descamación excesiva e incluso la acción de un hongo muy habitual.
Para combatir la caspa, muchas veces se recurre a productos que, lejos de ayudar, terminan dañando el cuero cabelludo. Por eso, los estilistas sugieren optar por una alternativa natural: un champú casero elaborado con solo cinco ingredientes, que no solo actúa como un poderoso anticaspa, sino que también hidrata el cabello y devuelve su brillo y nutrientes esenciales.
5 ingredientes para el shampú anticaspa
- 9 cdas de jugo fresco de zanahoria
- 100 gr de gel puro de aloe vera
- 1 cda de vinagre de manzana
- 55 gr de jabón de tocador
- 9 cdas de agua caliente
Cómo hacer el shampú anticaspa natural
- Extraer el gel del aloe vera y procesar hasta obtener una textura uniforme
- Agregar el jugo de zanahoria recién exprimido
- Incorporar el vinagre de manzana que equilibra el pH y previene la caspa
- Rallar el jabón y disolverlo en agua caliente hasta formar una base cremosa
- Sumar la mezcla de aloe y zanahoria y batir hasta integrar todo
- Masajear el cuero cabelludo, dejar actuar por minutos y enjuagar con abundante agua
