En un estudio de la energía felina, Alma Terapeuta Holística develó los secretos detrás de los colores del pelaje de los gatos y cómo estos influyen en nuestro entorno. Según Alma, «cada gato, con su color único, trae consigo una energía especial que ilumina y equilibra nuestro hogar.»

Qué significa que un gato llegue a tu casa según el color de su pelo

Los gatos son particulares por el manejo que tienen de la energía que hay en cada ambiente. Una de sus características según diversos mitos, es la capacidad de renovar la energía de las personas. Es por eso que aquí te contamos las particularidades de los gatos según su pelaje.

Gatos Blancos: Estos felinos son conocidos por sus poderes curativos. Su presencia en el hogar puede aliviar el estrés y brindar una sensación de sanación.

Gatos Pelirrojos o Naranjas: Si uno de estos gatos decide compartir tu espacio, es señal de que la energía de la riqueza y el dinero está en camino. Son considerados portadores de prosperidad.

Gatos Grises: La llegada de un gato gris a tu hogar es un augurio de amor y felicidad. Su energía suave y constante atrae momentos de alegría y paz.

Gatos Atigrados: Estos gatos son considerados como iluminadores del hogar. Su presencia trae consigo buena suerte y una especie de protección energética.

Gatos Negros: Contrario a las creencias populares de mala suerte, los gatos negros eliminan la energía negativa de las personas, transmutándola en sabiduría. Su color profundo es símbolo de purificación y transformación.

Este enfoque holístico sobre la influencia de los colores de los gatos nos invita a reconsiderar cómo interactuamos con estos seres que comparten nuestras vidas, aportando no solo compañía sino también un equilibrio energético en nuestros espacios.

Los beneficios energéticos de tener un gato en tu hogar: “Son reikistas naturales”

En el ámbito de la Terapia Holística, se reconoce a los gatos como verdaderos maestros de la energía, con habilidades que van más allá de lo que muchos pueden percibir. Alma Terapeuta Holística, ha profundizado en cómo estos animales actúan como reikistas naturales dentro de nuestros hogares.

Según Alma, la presencia de un gato en casa no es mera coincidencia; estos animales tienen una capacidad única para absorber y transmutar energías, equilibrando así cada rincón de nuestro entorno. «Los gatos son sensibles a las energías que nos rodean. Cuando se acercan a ti, es porque sienten que necesitas su ayuda», explica Alma.

La terapeuta destaca que «los gatos equilibran no solo la energía del hogar sino también la tuya personal. Te bajan el estrés, te armonizan y quitan cualquier mala energía que puedas llevar encima«. Este intercambio energético es bidireccional; mientras más amor y cuidado reciben, más beneficios energéticos devuelven a sus dueños.

«Dar amor a tu gato no solo mejora su bienestar, sino que también te lo devolverá multiplicado, creando un ciclo de energía positiva», concluye Alma.

Este enfoque holístico sobre la convivencia con gatos abre una nueva perspectiva sobre la relación humano-animal, promoviendo una coexistencia basada en el intercambio de energía y bienestar mutuo.