Este lunes, la ANMAT informó los productos que presentaron irregularidades y que se encuentran prohibidos. Conocé acá la lista completa.

ANMAT prohibió productos para el cabello y otros equipos ilegales: la lista completa

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) anunció la prohibición de uso, distribución y comercialización de diversos productos para el cabello, limpieza, dispositivos médicos, entre otros.

Las medidas se informaron este lunes en el Boletín Oficial. En primer lugar, se prohibieron todos los productos para el cabello de la marca “JUKA.ALISADOS”, ya que no contaban con la debida inscripción sanitaria. La medida afecta a los productos: shampoo neutro, encerado capilar, ADN reparación profunda, nutrición células madre, nutrición multivitamínica, crema extra ácida, levanta muertos, biotina pura, alisado japonés, botox capilar, nutrición de almendras, shock de queratina y protector térmico.

Además, ANMAT prohibió distintos dispositivos médicos vinculados a la firma Medical Team S.R.L. al detectar unidades sin autorización ni documentación correspondiente. Se encontraron parches cardiovasculares y prótesis vasculares de marcas reconocidas como GORE-TEX CARDIOVASCULAR PATCH y GORE-TEX VASCULAR GRAFT, registrados en Argentina bajo titularidad de EMECLAR S.A., pero sin documentación válida en las unidades incautadas.

ANMAT prohibió una serie de productos ilegales: la lista completa

A su vez, se retiró del mercado una lavandina en polvo identificada como “Calitex. Calidad Multiplicada”, que se vendía en sobres de 25 gramos con supuestas propiedades bactericidas y viricidas. Según la investigación, el producto carecía de registro y autoridad sanitaria habilitante, constituyendo una infracción a la normativa vigente.

También se prohibió el “repelente y desodorante para perros y gatos” de la marca Chau Pis. El producto presentaba un número de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) perteneciente a otra firma, que negó haberlo elaborado

Por último, se prohibió la venta de aparatos purificadores de agua de red domiciliaria y filtros de las marcas Gowave, Water Purifier, Water Fusion, Agoa home, Pentair, Osvan y Electrolux. Ante varias denuncias, la ANMAT verificó que muchos de los dispositivos carecen de etiquetas y, en caso de presentarlas, no incluyen los datos del establecimiento elaborador.