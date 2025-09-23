ESCUCHÁ RN RADIO
Cómo le fue a Polémica en el bar en su regreso a la televisión

El programa que conduce Mariano Iúdica no logró los números esperados.

Redacción

Por Redacción

Mariano Iudica.

Polémica en el bar, el clásico de América TV, volvió a la pantalla chica con una mesa con nuevos personajes que prometen dar que hablar. Con la grilla acomodada para su reestreno, el programa que conduce Mariano Iúdica no tuvo un buen inicio.

Entre sus panelistas se encuentran, el economista Carlos Maslatón, el youtuber Emanuel Danann, el actor Nazareno Casero y la periodista Marina Calabró. De invitados en el primer programa estaban el director de cine Diego Recalde; y los periodistas Diego Moranzoni, Javier Calvo, Juan Enrique y Gabriel Anello.

Si bien “Trato hecho”, con Santiago Maratea, que ahora dura tan solo media hora, no dejó un buen piso, los números del renovado programa de Mariano Iúdica no lograron los esperados. 

Desde su arranque, mantuvo un promedio de 0,9 puntos de rating con picos de 1,1. 


