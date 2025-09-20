Mariano Iudica se ilusiona con el regreso de Polémica en el bar: “Ojalá dure muchos años”

El conductor Mariano Iudica estará al frente de un nuevo ciclo del icónico programa Polémica en el bar y deseó que el magazine que presentará los lunes 22 horas por América “quede muchos años”.

En 1963, Gerardo y Hugo Sofóvich crearon el formato humorístico y de actualidad, sin embargo, ahora tendrá una vuelta de rosca, ya que el presentador pasó por varias etapas antes de tomar las riendas y así lo contó en Splendid AM990, en diálogo con Fabián Doman por “Ensobrados”.

Mariano Iudica regresa a América como conductor de Polémica en el bar

“Cuando me llamaron, yo era uno de los beat five en Telefe y cobraba por no trabajar al igual que Susana, Marley, Wanda y Santiago del Moro. Me llamó Juan Cruz Ávila y la idea era hacer todo humor por lo que me entusiasmó”, explicó Iudica.

“Se me complicó contratar a la selección que pensaba, así que me ofrecieron hacer Trato Hecho. Pero bajo ningún punto de vista pensaba en conducir un programa de entretenimientos en América para salir a competir contra La Voz o Guido. Para mí, América es otra cosa”, continuó el conductor.

“Cuando llegó la propuesta de polémica ultra político se me encendió la llama y si lo logro hacer, es un programa que se puede quedar muchos años”, cerró el comunicador en la previa al ansiado regreso que dará que hablar por las figuras que incluirá.