Cómo sigue la salud de Diego Peretti tras su internación
El actor se sometió a una colocación de stent y la intervención “salió bien”.
La salud del actor Diego Peretti generó preocupación en las últimas horas tras conocerse que estuvo internado en el ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires) desde el martes, donde se sometió a una angioplastia por una cardiopatía isquémica.
La salud de Diego Peretti: fue internado y se sometió a una angioplastia
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el actor se vio obligado a suspender las funciones de su obra El jefe del jefe, pero las retomaría la semana que viene. Tiene una función programada para el 8 de mayo.
La periodista Maribel Leone dio detalles sobre la intervención. Según su información, todo surgió a partir de un estudio de chequeo de rutina el día martes. Los médicos notaron una irregularidad y decidieron dejarlo internado por precaución para realizar estudios de mayor rigor, derivando en la intervención del pasado miércoles.
«Él se fue a hacerse un estudio de chequeo del corazón y los médicos decidieron dejarlo internado por precaución, para realizarle más estudios de rigor», explicó. «Ayer le colocaron un stent; salió todo bien. El diagnóstico es una cardiopatía isquémica, que se da cuando las arterias coronarias se estrechan«, sumó.
Para llevar tranquilidad, aseguró que la intervención “salió bien” y que en los próximos días recibiría el alta médica: «Es probable que en los próximos días reciba el alta, pero va a tener que guardar reposo. Él está haciendo la obra El jefe del jefe en el Paseo La Plaza y tuvieron que suspender las funciones por esta semana; luego vuelve a subirse a las tablas», reveló.
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