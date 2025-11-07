Confirmado: Eva De Dominici y Eduardo Cruz se separaron después de ocho años

La actriz argentina Eva De Dominici habría terminado su relación con Eduardo Cruz, hermano de la estrella internacional Penélope Cruz, tras ocho años juntos y un hijo producto de su amor. Así lo anunció Ángel de Brito en LAM el pasado jueves.

Dominici y Cruz iniciaron su romance en Los Ángeles en el 2018, donde luego sentaron base y se consolidaron como pareja, lo que ayudó a la carrera artística de la actriz en Estados Unidos. En el 2019, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, llamado Cairo.

El motivo detrás de la separación de Eva De Dominici y Eduardo Cruz

A pesar de haber mantenido su relación alejada de los focos, en los últimos meses comenzaron a circular rumores de una crisis entre ellos, alimentada por algunos curiosos posteos provenientes de parte del español.

Según explicaron en LAM, la pareja habría tomado la decisión de terminar su relación luego de ocho años juntos.

Santiago Riva Roy, a cargo del móvil, fue a buscar la palabra de la actriz sobre los recientes rumores. Con incomodidad, la actriz no negó las versiones.

«Con tu pareja, con el papá de Cairo, ¿están juntos? Te puedo preguntar, ¿se están separando?», preguntó el cronista.

“No, no, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de mi familia ahora”, esquivó la actriz.