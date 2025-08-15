Eva de Dominici: «Me echaron de un boliche por pelearme con un hombre»

Eva de Dominici acudió como invitada a «Otro día perdido», el programa que conduce Mario Pergolini por El Trece, y se sorprendió con una pregunta que le hizo: «¿Sos tranquila o sos de golpearte la cabeza? Porque me dijeron que sos de golpearte. Me dijeron que te boxeaste un par de veces».

Eva de Dominici contó que fue expulsada de un recital de Drake y de un boliche por defenderse de agresores

Entre risas, la actriz respondió: «Soy muy justiciera. A ver, no sé qué información tenés, pero si alguien me molesta en un espacio público, yo sé defenderme. Interpreté a una boxeadora. Yo te boxeo».

«Por ejemplo, una vez me echaron de un concierto de Drake en Las Vegas porque un tipo me estaba molestando, me estaba empujando y yo le puse los puntos. O sea, yo me estaba defendiendo y me echaron a mí», recordó Eva.

La actriz reconoció que no fue la única vez que tuvo que defenderse en la noche de Estados Unidos, país en el que vive desde hace unos años: «Otra vez en un boliche en Miami también. Un desubicado vino y se hizo el vivo y lo agarré de los pelos. Y me echaron a mí. Qué loco, no. Injustísimo. Pero también hice que lo echen a él. Nos echaron a los dos».

Eva de Dominici aclaró la polémica por su personaje en Homo Argentum y negó que trate sobre denuncias falsas

Eva de Dominici se vio envuelta en una polémica tras el lanzamiento del tráiler de Homo Argentum, la nueva película protagonizada por Guillermo Francella que llegó a los cines este jueves. Parte del público interpretó que su personaje, Ana, podría estar haciendo una denuncia falsa por violencia de género, un tema delicado que, en el adelanto, pareciera abordarse con ligereza.

La actriz, que forma parte de Piso 54, una de las historias dirigidas por Mariano Cohn y Gastón Duprat dentro del filme, aclaró que esa lectura no refleja el verdadero sentido de la trama. Durante la avant premiere, un periodista le consultó sobre la polémica escena del ascensor:

—“Tu escena, la del ascensor, va a dar mucho de qué hablar por el tema de la extorsión y porque parece que hacés una denuncia por violencia de género. ¿Te costó tomar ese personaje? ¿Qué creés que va a decir la gente?”

Con contundencia, De Dominici explicó: “Gastón me había llamado para otro personaje, pero cuando leí esta secuencia me encantó, porque no es lo que piensan. No es lo que parece”. Y detalló: “En el tráiler puede interpretarse así, pero no. El personaje de Guillermo es un corrupto que vende una falsa vida familiar. Es dueño de un laboratorio y vive con miedo a que el karma le llegue. Mi personaje aparece con sed de venganza”.

Consciente de la sensibilidad del tema, la actriz subrayó que su rol no tiene vínculo alguno con la realidad de la violencia de género: “Las estadísticas hablan por sí solas. Esto no tiene nada que ver. Este personaje vive en la mente de ese tipo. Cuando vean la película se van a dar cuenta de que no es así… Los chicos provocan en las historias”.