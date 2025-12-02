Confirmado: Yanina Latorre entra a MasterChef Celebrity en lugar de Maxi López

La conductora Yanina Latorre sorprendió al anunciar un giro inesperado en su carrera televisiva que la vincula directamente con Telefe: será la nueva participante de MasterChef Celebrity, donde ingresará como reemplazo de Maxi López.

El ex futbolista viajará en los próximos días a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson, quien está por dar a luz a su segundo hijo.

Telefe apuesta por Yanina Latorre: así será su participación en MasterChef Celebrity

El lunes, Latorre mantuvo un mano a mano con el Maxi López de Wanda Nara, en el que ambos confirmaron una información que hasta ahora no había trascendido públicamente.

“¿Quién tomó la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, le preguntó la conductora.

Maxi, sin vueltas, reveló que la producción le propuso varios nombres para ocupar su lugar y que, entre ellos, apareció el de Yanina:

“A mí me pusieron el nombre y dije que sí”, aseguró.

Por su parte, Latorre oficializó su desembarco al reality culinario:

“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”

López, entre risas, respondió: “Siempre le cociné a mis hijos en casa, pero acá…”, dejando en claro que la exigencia del certamen es otra cosa.

La humorada creció cuando Yanina deslizó una duda inevitable:

“Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación… ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram…”

Maxi retrucó con ironía: “A vos te bloquean todos, ¿qué harás vos?”

El ingreso de Yanina Latorre a Telefe marca un movimiento clave en su carrera, especialmente después de que anunciara que el 26 de diciembre dejará LAM para enfocarse en sus proyectos personales: su ciclo radial y su programa en América TV. Una puerta que, hasta ahora, se mantenía cerrada, parece haberse abierto definitivamente.