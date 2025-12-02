Confirmado: Yanina Latorre entra a MasterChef Celebrity en lugar de Maxi López
Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda probará su suerte en MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López.
La conductora Yanina Latorre sorprendió al anunciar un giro inesperado en su carrera televisiva que la vincula directamente con Telefe: será la nueva participante de MasterChef Celebrity, donde ingresará como reemplazo de Maxi López.
El ex futbolista viajará en los próximos días a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson, quien está por dar a luz a su segundo hijo.
Telefe apuesta por Yanina Latorre: así será su participación en MasterChef Celebrity
El lunes, Latorre mantuvo un mano a mano con el Maxi López de Wanda Nara, en el que ambos confirmaron una información que hasta ahora no había trascendido públicamente.
“¿Quién tomó la decisión? ¿Wanda, vos o el canal?”, le preguntó la conductora.
Maxi, sin vueltas, reveló que la producción le propuso varios nombres para ocupar su lugar y que, entre ellos, apareció el de Yanina:
“A mí me pusieron el nombre y dije que sí”, aseguró.
Por su parte, Latorre oficializó su desembarco al reality culinario:
“Voy a reemplazar al señor Maxi López en MasterChef. Prometí cuidarle el lugar. Sé cocinar, pero tengo pánico. ¿Es muy difícil?”
López, entre risas, respondió: “Siempre le cociné a mis hijos en casa, pero acá…”, dejando en claro que la exigencia del certamen es otra cosa.
La humorada creció cuando Yanina deslizó una duda inevitable:
“Supongo que Wanda tuvo que aprobar mi incorporación… ¿Está contenta con que vaya al piso? Porque me tiene bloqueada en Instagram…”
Maxi retrucó con ironía: “A vos te bloquean todos, ¿qué harás vos?”
El ingreso de Yanina Latorre a Telefe marca un movimiento clave en su carrera, especialmente después de que anunciara que el 26 de diciembre dejará LAM para enfocarse en sus proyectos personales: su ciclo radial y su programa en América TV. Una puerta que, hasta ahora, se mantenía cerrada, parece haberse abierto definitivamente.
