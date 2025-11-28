Enojos en MasterChef Celebrity por los “privilegios” para Maxi López

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity volvió a generar ruido dentro del reality gastronómico de Telefe. En las últimas emisiones, varios de sus compañeros dejaron entrever cierto malestar por lo que consideran beneficios reiterados hacia el ex futbolista, hoy concursante en el programa conducido por su ex pareja, Wanda Nara.

Las tensiones se hicieron visibles luego de que López obtuviera la medalla dorada, lo que le dio una ventaja clave en el arranque de la jornada de cocina y, además, se destacara en un desafío relámpago con el mejor trago de la noche. Esa seguidilla de logros provocó que algunos participantes hicieran comentarios al aire sin filtros.

“¿Cuántos beneficios va a tener?”: el malestar por Maxi López en MasterChef Celebrity

Miguel Ángel Rodríguez fue uno de los primeros en bromear sobre la racha del ex deportista: “Tanque, decime qué número va a salir en la quiniela, amigo”, soltó entre risas. Pero quien puso más picante fue La Joaqui, que no dudó en remarcar: “Lo consienten demasiado, es el favorito”.

En la misma línea, Claudio “Turco” Husaín expresó su sorpresa en la charla individual frente a cámara: ”¿Cuántos beneficios va a tener Maxi? De verdad les digo”.

La realidad es que López viene encadenando ventajas determinantes dentro del certamen. En la gala anterior, no solo preparó el plato más destacado -y por eso se llevó la medalla dorada- sino que en el desafío rápido también fue elegido como el mejor, lo que le permitió acceder a un beneficio extra: seleccionar a un integrante del jurado para que lo ayudara en el emplatado. Su elección fue Germán Martitegui.

El chef, de hecho, terminó interviniendo frente a las críticas de los participantes y salió en defensa del ex jugador, afirmando sin vueltas: “Se ganó todo lo que tiene”.

Mientras tanto, en la competencia crece la sensación de que Maxi López se encamina a convertirse en uno de los grandes candidatos del ciclo, aunque no sin despertar comentarios cruzados entre sus compañeros.

Con información de NA