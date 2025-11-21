Maxi López se quebró en MasterChef y Wanda lo consoló: el motivo que lo hizo llorar en vivo

Una gala cargada de emoción se vivió en MasterChef Celebrity este jueves, cuando los hijos de los participantes se convirtieron en protagonistas al entrar al mercado para elegir los ingredientes de los platos. La dinámica dejó momentos de ternura, sorpresa y también lágrimas.

El reality que conduce Wanda Nara volvió a liderar su franja horaria. Y uno de los momentos más fuertes lo protagonizó Maxi López, quien no pudo contener el llanto al hablar de la distancia con sus hijos.

“¿Qué es lo más difícil de tener a los chicos lejos? De los dos lados, porque también te toca tener la panza lejos hoy y el bebé en camino”, le preguntó Wanda, acercándose al exfutbolista con tono comprensivo.

Wanda Nara consoló a Maxi López tras un emotivo llanto en MasterChef

Visiblemente quebrado, Maxi respondió: “Que te la pasás extrañando. Allá, acá…”, mientras se limpiaba las lágrimas.

La conductora no dudó en abrazarlo: “No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante”, lo consoló.

Entre sollozos, López intentó explicarse: “Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil. Ahora extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos”.

Antes del desafío, Valentino, Constantino y Benedicto —los hijos que comparte con Wanda— revelaron que desean que su papá siga avanzando en la competencia, porque eso significaría que podría quedarse más tiempo en Argentina.

El exfutbolista incluso deslizó que evalúa cambiar su rutina para unir a toda su familia: “Voy a tener que tomar una decisión… Me gustaría tenerlos a todos juntos”.

Wanda, siempre cómplice, cerró la charla con humor y una promesa: “Voy a convencer a la sueca (por Daniela Christiansson). Vos sabés que yo todo lo consigo”.

