Este jueves 14 de agosto se registró una caída mundial de X, antes llamado Twitter. Conocé acá qué pasó y todos los detalles de este inesperado suceso.

Confirman la caída mundial de la red social X: ¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, se registraron una caída internacional de la red social X, de Elon Musk. Este inconveniente ha causado inconveniente en miles de usuarios que utilizan la plataforma a través de la aplicación o de la página web. El mayor problema se experimentó en la carga de nuevos contenidos en el timeline.

El sitio DownDetector, que es una herramienta diseñada para informar sobre el funcionamiento de los servicios digitales, registró más de 3200 reportes provenientes de América y Europa.

Según los datos compartidos, un 73% de los problemas reportados están relacionados con fallas en la aplicación, un 15% afecta el sitio web y el 12% corresponde a problemas de conexión de servidor.

En Argentina, la mayor cantidad de reclamos provino de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario. Hasta el momento, la red social no ha comunicado la razón de los fallos de este 14 de agosto.

Elon Musk anunció una IA para niños: ¿De qué se trata Baby Grok?

Elon Musk anunció que, muy pronto, se lanzará «Baby Grok«, una IA creada específicamente para niños. El reconocido multimillonario, que es dueño de xAI, comunicó que se desarrollará una versión infantil de su chatbot Grok

Este lanzamiento se debe a la gran competencia que hay en el mercado de las IA. Esta iniciativa se suma a otras propuestas similares como ChatGPT for Kids (OpenAI) o Socratic AI (Google). El magnate realizó el anuncio a través de X, con un breve mensaje. Allí, no dio ningún detalle específico de este este nuevo chatbot.

La llegada de esta nueva Inteligencia Artificial sorprendió a todo el mundo y trajo un nuevo debate: ¿es necesario un chatbot para los más chicos?. Hasta el momento, las IA de Elon Musk no parecen ser las más confiables, ya que siempre han recibido varios reclamos de usuarios por diferentes cuestiones

Este anuncio se realizó en un momento delicado de Grok, ya que en los últimos días se vio envuelto en grandes polémicas. El chatbot ha incluido a avatares con contenido explícito y ha brindado respuestas inapropiadas a los usuarios. Estas críticas se dieron en la presentación de Grok 4, la versión más reciente del chatbot.