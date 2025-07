Elon Musk anunció una nueva IA: ¿De qué se trata Baby Grok?

Esta semana, el multimillonario Elon Musk anunció que lanzará una Inteligencia Artificial apta para niños. Enterate acá de qué se trata esta nueva propuesta tecnológica.

Elon Musk anunció que, muy pronto, se lanzará «Baby Grok«, una IA creada específicamente para niños. El reconocido multimillonario, que es dueño de xAI, comunicó que se desarrollará una versión infantil de su chatbot Grok.

We’re going to make Baby Grok @xAI, an app dedicated to kid-friendly content