Conocé a Antonio, el joven de Salta que emocionó a Donato de Santis en MasterChef Argentina

La pantalla de Telefe se prepara para despedir en breve al exitoso ciclo de «Gran Hermano 2022», por lo que en las últimas horas mostró su nueva apuesta: «MasterChef Argentina», conducido por Wanda Nara y el jurado integrado por los ya conocidos Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

La primera presentación del programa invitó a conocer a una tanda inicial de preseleccionados para ser parte de las cocinas del reality, adonde llegó Antonio López. Se trata de un joven oriundo de Salta, de 20 años, que llamó la atención por emocionar hasta las lágrimas al chef italiano.

El muchacho reveló que estudia enfermería profesional en el instituto de la Cruz Roja y empezó a cocinar de chico, junto a sus abuelos. «Ellos me enseñaron a seguir este camino porque siempre había algo para hacer en la mesa» contó Antonio y enseguida se compró el corazón del jurado.

«Quiero entrar a MasterChef porque es mi sueño. Siempre vi el programa y siempre quise estar ahí. Estoy a un pasito de conseguirlo y practico mucho, estudio mucho para estar en las cocinas. Quiero que el jurado pueda conocer mis sabores, mi tierra, mis emplatados. Ojalá pueda sorprenderlos» agregó el muchacho.

El plato que hizo emocionar a Donato de Santis en Masterchef Argentina

Ya ante el jurado, Antonio fue más contundente: «Cuando se abrieron las convocatorias fue el día más feliz de mi vida, desde 2015 espero esta oportunidad” reveló. El chico eligió una tradicional humita salada con vegetales salteados en salsa dulce y picante de miel, queso de cabra y ají cayena para sorprender al jurado.

Betular indagó al joven sobre la opinión de su familia con respecto a la posibilidad de estar en MasterChef Argentina. “Es la primera vez que me voy tan lejos de casa y mi familia está un poco asustada, pero me apoyaron en todo momento y me dijeron que venga a cumplir mi sueño” expresó Antonio.

El pastelero y Martitegui fueron los primeros en probar el plato de Antonio, y cuando se acercó Donato, el jurado se emocionó y lloró al finalizar la degustación. “Me pasó toda la vida por delante. Te veo a vos con tu edad, tu entusiasmo… todo llega, además está riquísimo. Habla de vos y de tu tierra”, le dijo el italiano al salteño, para luego darle el sí con el fin de que avance a la próxima etapa de MasterChef.