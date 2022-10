Conocé a Chio, el hijo cantante de Gilda: presenta su primer disco musical

Hasta hace poco tiempo, el hijo mayor de Gilda, Fabricio Cagnin, era una persona desconocida, a pesar de que los fanáticos de la cantante de cumbia siempre lo tuvieron en consideración tras la muerte de su madre en un grave accidente de tránsito.

Sin embargo, el dolor dio lugar al arte y, siguiendo los pasos de su mamá, «Chio» – el apodo de Fabricio – presentó este domingo su música en «La Peña de Morfi» junto a Jey Mammon y Jesica Cirio en el Día de las Madres.

«Tengo 34 años bien vividos, considero yo, y estoy en un momento muy hermoso de mi vida porque pude atravesar mucho y hoy estoy acá. Que quede claro que yo hoy estoy acá por mí. Lo hago por mí. Es reconocerme, reencontrarme conmigo» indicó el artista.

A través de Youtube y Spotify, Chio ha dado a conocer la música que realiza. Además, se encuentra presentando el disco «Estamos vivos», que tiene ocho canciones propias.

Chio, el hijo mayor de Gilda que estuvo con ella en el accidente fatal

Fabricio es el hijo mayor de Gilda, quien murió junto a su hermana Marlen en un accidente de tránsito cuando se trasladaban en colectivo para completar la gira programada por la artista.

De entonces, Chio reveló que «perdí ese nene, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido. Yo tuve que salir adelante cerrando puertas y persianas. Ahí dejé encerrado a este nene y dejé encerrado también el reconocerme como ‘hijo de…’«.

«Gilda creció, se magnificó. Hoy, gracias a la gente es un ícono popular muy respetado por muchos músicos, no importa el género. Eso me genera orgullo, pero eso en su momento me arrastraba al dolor por todo lo que se vivió y por lo que perdí en el camino» concluyó.