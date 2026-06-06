Convocan a un banderazo: seguidores del Indio Solari se reunirán este sábado en el Obelisco

Fanáticos del Indio Solari convocaron a un banderazo en el Obelisco para este sábado, en una nueva muestra de homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que falleció este viernes a los 77 años.

Fanáticos del Indio Solari convocan a un banderazo en el Obelisco

La convocatoria surgió a través de las redes sociales, luego de las multitudinarias «misas ricoteras» que se realizaron el viernes en distintos puntos del país, entre ellos Plaza de Mayo, donde miles de seguidores se reunieron para recordar al artista.

El encuentro en el emblemático monumento porteño está previsto para la tarde de este sábado y busca mantener vivo el homenaje al cantante que generó una profunda conmoción en el ámbito artístico y entre sus fanáticos.

La iniciativa se desarrollará mientras la familia y el entorno del músico ultiman los detalles de la despedida pública. Desde las cuentas oficiales informaron que el último adiós se realizará el domingo 7 de junio, con el objetivo de facilitar la llegada de admiradores que se acerquen «desde lejos».

En paralelo, las manifestaciones de afecto hacia el artista se replicaron en diferentes ciudades, donde seguidores de distintas generaciones organizaron encuentros espontáneos para recordar su legado musical y cultural.

NA